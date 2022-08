Fenalco alerta que los tenderos serían los más perjudicados con la Reforma Tributaria

El comercio organizado de Antioquia, agremiado a Fenalco, expresó su preocupación por los efectos de la reforma tributaria, que pretende gravar a algunos grupos de alimentos.



Según el gremio, los alimentos ultraprocesados, que son unos de los productos que se les aplicará el impuesto, son los ítems que más venden los tenderos de los barrios, lo que generaría un efecto directo para ellos. Aproximadamente, en Colombia existen 500.000 tiendas, la mayoría de ellas son estratos 1, 2 y 3.



“Por lo anterior, la reforma presentad se debe analizar profundamente y de forma integral, a fin de visualizar el impacto que puede tener en la economía del país”, anotó Fenalco Antioquia.

En ese contexto, Fenalco le solicitó al Ministerio de Hacienda que recapacite sobre la idea de gravar las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, porque no favorece a los tenderos, quienes están recuperándose económicamente luego de la pandemia. “Es discutible observar cómo se aplican impuestos que perjudican el bolsillo de la gente”, insistió la entidad que dirige María José Bernal.



También se señaló que si se hace un zoom al detalle de los alimentos y bebidas a los que se les aplicará dicho impuesto del 10 %, se tiene que, para una persona comprar dichos productos hoy debe invertir una suma de $111.306, y con las imposiciones del Gobierno en la reforma tributaria dicha inversión aumentaría en $11.131, teniendo un total de $122.437, sin desconocer que sus ingresos económicos serán los mismos, por tal motivo, la economía de los colombianos comenzará a lastimarse mucho más.



“Es importante interceder por una implementación que no golpee a los pequeños comerciantes y tenderos. Para ellos, lo que pase con estos productos los impactará directamente porque dentro de sus productos están las bebidas azucaradas, entre ellas las gaseosas, que es uno de sus principales productos de venta. Si venden gaseosas y ahora las van a gravar con un impuesto, disminuirán las ventas. Es así de sencillo el negocio de los tenderos”, enfatizó Fenalco, al señalar que es angustiante para ellos que cuando empiece a regir este tributo, se embolatarán las ganancias diarias y les tocará recurrir a otra línea de ventas.