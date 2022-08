¿Está o no descapitalizado el Banco Agrario?, esto explican los expertos

Después de que ayer, en el “informe ejecutivo de empalme” presentado por la comisión del gobierno entrante, se reportara como una “alerta crítica” una supuesta descapitalización del Banco Agrario por $700.000 millones, la entidad desmiente que tenga un problema de falta de capital para adelantar sus operaciones misionales.



La entidad explicó que su margen de solvencia se ubicó en 15,72% a junio por lo que, teniendo en cuenta los últimos datos de la Superintendencia Financiera de abril, en donde se indica que la solvencia promedio del sistema bancario en Colombia es de 16,23%, el Banco Agrario desmiente esa supuesta descapitalización.



Así las cosas y con el fin de explicar si existe o no una descapitalización del banco, LR consultó a varios expertos quienes afirmaron que para llegar a dicha conclusión se deben tener en cuenta varios factores que corresponden a los estados financieros de la entidad, además de medir dichos datos de acuerdo a la actividad o sector en el que desarrolla el banco, que para este caso particular es el agro.



“Los bancos se miden por margen de intermediación-gestión de activos y pasivos, no se miden por Ebitda o margen de Ebitda debido al riesgo particular de las entidades financieras. Por tanto, la operación bancaria se rige por unos parámetros muy altos de gobierno corporativo y seguimiento estricto de la Superfinanciera”, explicó Diego Palencia, vicepresidente de investigación y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión.



Por un lado, se toma como referencia el margen de intermediación del banco, que a junio de 2021 se ubicó en $802.000 millones, producto de unos ingresos de $897.000 millones, y comparándolo con la misma fecha de 2022, cuando alcanzó un acumulado de $1,02 billones, con egresos de $238.000 millones, se logra concluir que el margen de intermediación supera $1 billón, con un alza de casi 20%, resultado positivo a pesar de los mayores costos.



Cabe destacar que, según los expertos, el margen de intermediación es núcleo con el que se mide un banco, pues muestra la solvencia desde el punto de vista de activos y pasivos.



Ahora bien, si se toma el índice de cartera vencida, que a junio 2021 estaba en 6,84% y junio de este año se ubica en 5,81%, el resultado sigue siendo favorable pues, según Palencia, se debe aclarar que la cartera del Banco Agrario es agropecuaria y de microcrédito, y la cartera de riesgo de las entidades que se dedican a este segmento puede estar hasta entre 8 y 9%, factor que indica que el banco esta dentro de rangos normales del sector financiero.



Otro indicador a tomar en cuenta para determinar si un banco tiene o no solvencia es el cubrimiento de cartera vencida, que para junio de 2021 estaban en 154,70%, lo que quiere decir que por cada $100 que tengan en riego están cubriendo $154, lo cual se identifica como bueno porque tiene colchón para la actividad de un banco, que es la intermediación. A junio de este año el cubrimiento de cartera vencida se ubicó en 132,92% que sigue siendo bueno a pesar de la reducción, dicen los expertos.



Para Wilson Triana, experto en banca y seguros, el Banco Agrario de Colombia es una entidad que ha evolucionado. “Dicho sector económico presenta grandes dificultades y aun así el banco continúa apostándole y apoyando tanto al pequeño como al grande agricultor, con beneficios en tasas y periodos de gracia, mantiene el liderazgo en este sector.”



Además, destacó que esta institución no se salvó de los desastres económicos por efecto de la pandemia, pero con las cifras actuales, se evidencia una recuperación. Tiene un indicador de cartera vencida post pandemia, a junio 2022 de 5,81%, viene mejorando versus el mismo periodo del año anterior menos en un punto porcentual.



“El banco registra un margen de solvencia del 15,72% con un leve aumento de 0,3%. Con todas la dificultades, avanza, y por supuesto tiene un espacio importante para mejorar sus indicadores, con inversiones en tecnología, fortalecimiento en modalidades de crédito para el agro, financiación distritos de riego y una sólida asistencia técnica para el agricultor, es la tarea que debe fortalecer el Gobierno Nacional”, concluyó Triana.



Así la cosas, y teniendo en cuenta el ultimo informe del Banco Agrario a junio de este año, los indicares se mantienen dentro del promedio normal. Además, según expertos este banco, por ser una entidad que en su mayoría apalanca el agro, no se debe medir o mirar con la misma lupa que los demás bancos convencionales, por lo que decir que el banco no tiene capital es una afirmación acelerada.



"Los bancos tienen un patrimonio técnico y una solvencia. Deben enviar mensualmente un informe a Superfinanciera mostrando el estado de esos dos indicadores. No se realiza un análisis de semejante magnitud con un análisis vertical o horizontal de un balance. Se requiere una valoración profunda al banco para sacar al menos una primera visión. En el sistema financiero hay que actuar con mucha delicadeza para no causar pánico económico", dijo Palencia.



¿De dónde salen entonces los $700.000 millones reportados en el informe de empalme?



El informe ejecutivo de empalme” reportó una descapitalización del Banco Agrario por $700.000 millones. No obstante, la entidad explicó que en diciembre de 2019 la asamblea general del Banco Agrario autorizó la escisión del capital del banco para nutrir con $700.000 millones al Grupo Bicentenario.



Como insumo para la toma de dicha decisión, el Ministerio de Hacienda le pidió a la administración del banco hacer un análisis sobre el impacto que pudiera tener una reducción de capital sobre los planes de crecimiento de la cartera. Luego del análisis financiero se determinó que una reducción de $700.000 millones no limitaría los planes de crecimiento de la entidad ni su solidez financiera.