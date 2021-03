¿Es una buena época para exportar?, esto dice Procolombia a las Mipymes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las crisis se deben convertir en factores transformadores para tomar más impulso y volver a ‘prender motores’ con más brios.

El mejor ejemplo de ello lo dieron 1.400 empresas de todo el país que el año pasado, en plena pandemia, se lanzaron a conquistar otros mercados y por primera vez exportaron sus bienes y servicios.



La afirmación es de Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, quien comentó que con la ayuda de la entidad dichas compañías pusieron en marcha su plan exportador y se movieron a vender en el exterior.



Agregó que con el BID se constituyó una alianza para seguir fomentando las exportaciones en las empresas colombianas.

¿Este es un buen momento para pensar en exportar?



El comercio exterior es un gran motor de desarrollo y de empleo porque promueve el crecimiento y el sostenimiento a largo plazo de las empresas. Por eso, son varias las voces que sugieren que el mejor camino para la reactivación económica es a través de las exportaciones, especialmente entre países vecinos, teniendo en cuenta la coyuntura.

El BID, por ejemplo, hizo un llamado a concentrarse en el comercio intrarregional y a aumentar los negocios de servicios.



En ese sentido, Colombia tiene una gran oportunidad de consolidar su liderazgo regional con las presidencias pro témpore de la CAN y la AP (Alianza del Pacífico), y de aprovechar las ventajas del libre comercio en mercados como los de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Corea del Sur.



Además, exportar es la mejor apuesta para cualquier empresario. Hemos identificado que los exportadores tienen hasta un 41% más de ganancias que los que no lo hacen, y ganan también en competitividad, en innovación y en conocimiento.

La pandemia nos mostró que depender de la exportación de combustibles es un riesgo para nuestra economía. ¿Cómo se está avanzando en fortalecer otro tipo de exportaciones?

Sin restarle importancia a los combustibles, que son muy importantes para la economía, la dependencia de los commodities nos hace vulnerables al vaivén de los precios internacionales, y por eso la gran apuesta es por las exportaciones no mineras y de valor agregado, que de hecho vienen ganando terreno.



Para la muestra, más de 1.400 compañías colombianas no mineras exportaron por primera vez en 2020; y en ese mismos año acompañamos desde ProColombia a 2.723 empresas de 25 departamentos para que exportaran, negocios que hicieron con 8.203 compradores de 154 países.



También seguimos facilitando espacios para que sean cada vez más los exportadores. En febrero de 2020 por ejemplo lanzamos el programa Fábricas de Internacionalización para aumentar las exportaciones no minero energéticas y que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aceleren sus procesos de exportación. Ya hay 300 empresas de 20 departamentos recibiendo servicios.



Y próximamente tendremos el encuentro comercial más importante del año en el país con la Macrorrueda de Negocios 85.



Se hará del 12 al 23 de abril con cerca de 750 compradores internacionales y 1.500 empresas colombianas en un espacio que estamos seguros aportará a la reactivación.

¿En qué consiste el apoyo que van a dar ProColombia y el BID a empresas que ofrecen servicios basados en el conocimiento para que exporten?

Con el apoyo del BID y el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), la Universidad de los Andes y las cámaras de comercio de Colombia, abrimos una convocatoria hasta el 18 de mayo de 2021, para que 145 empresas de servicios basados en el conocimiento que estén exportando o quieran hacerlo, reciban asesorías hasta por un año, a través del programa de Fábricas de Internacionalización.



Con esto tenemos varios objetivos: acelerar y fortalecer el proceso exportador de las empresas; minimizar los riesgos en el proceso de internacionalización y facilitar la incursión en los mercados internacionales; maximizar las eficiencias y mejorar la competitividad con el aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes; promover la incorporación de nuevos canales de comercialización internacional, y fomentar modelos asociativos para llegar a mercados extranjeros y transferir conocimientos de experiencias exportadoras a través de mentores.



De igual modo, la propuesta se basa en determinar el modelo de negocio más estratégico para las empresas, acorde con las exigencias de los mercados.

¿Es posible reactivar el turismo en condiciones en las que el transporte aéreo va a seguir con restricciones por un tiempo?

La reactivación ya se está dando. Después de México y Ecuador, Colombia es el tercer país en Latinoamérica que más ha recuperado su capacidad aérea internacional a corte de 2020, con el 48,6% de las sillas disponibles reestablecidas, así como el 46,6% de las frecuencias

El resultado es siete puntos porcentuales más de la meta que tenía el país en 2020. Es, en todo caso, una reactivación responsable y cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad.



Hoy podemos decir que hemos recuperado la confianza de los viajeros internacionales gracias a un trabajo activo junto con todos los actores de cadena turística, el sector privado y el Gobierno Nacional, y muestra de ello, además de las cifras en conectividad, son los diversos reconocimientos que se ha llevado el país en los últimos meses, como los World Travel Awards 2020, o las reseñas de medios tan importantes como Lonely Planet y el New York Times sobre Colombia como un destino para visitar.

¿Cuáles son las áreas que tienen hoy en día mayor potencial para crecer en materia de exportaciones?

Dentro del plan de reactivación que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, priorizamos 134 bienes y servicios en cada una de las cadenas productivas Encontramos que esa oferta la tienen 1.911 empresas colombianas y que 3.526 compradores de 57 países tienen interés en ella.



También establecimos otros pilares por su potencial de crecimiento, entre ellos el comercio electrónico, las compras públicas, y los bienes y servicios bioseguros y de protección.

¿Qué impide a los empresarios colombianos exportar? ¿Qué hay que corregir para que exportemos más como país?

El principal y más importante requisito para exportar es que el empresario tome la decisión de hacerlo, y que incluya el comercio exterior en su estrategia de crecimiento a largo plazo, es decir, la constancia es fundamental. El mercado interno es muy atractivo para el empresario colombiano, pero realmente las posibilidades de crecimiento no tienen límite en los mercados internacionales.



Exportar requiere esfuerzo y estudio de los mercados, de los requisitos de ingreso, de la competencia y de los posibles clientes. Para todo ese proceso está ProColombia. Contamos con todas las herramientas a la mano y a la medida de los empresarios.



También es muy importante la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil. A la fecha se han agilizado 3.403 procesos empresariales, lo que ha significado ahorros por $265.000 millones.