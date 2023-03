Ellas trabajan más, pero ganan menos: la inequidad del mercado laboral sigue golpeando a las mujeres colombianas

En los últimos años las mujeres han ganado espacios en los diferentes campos del ámbito laboral, sin embargo, las cifras demuestran que todavía hay una deuda sin saldar, pues ellas trabajan más que los hombres, ganan menos y tienen menores oportunidades, situación que impide que la brecha se cierre.



Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo realizada por el Dane, para el año 2022 la tasa de desempleo en Colombia para las mujeres fue 14,3% y para los hombres 9,0%, estas cifras disminuyeron con respecto al año 2021.



Asimismo, la tasa de ocupación fue de 69,6% para hombres y de 44,4% para mujeres.



En Cali la situación no es diferente y el año pasado la tasa de desempleo en mujeres fue de 13,8% y en hombres 9,4%, es decir, hay una brecha de 4,3 puntos porcentuales.

13,8% fue la tasa de desempleo de las mujeres en Cali en 2022, según el Dane. La de hombres fue de 9,4%.

Las mujeres en el país dedican diariamente en promedio 7 horas 44 minutos al trabajo no remunerado, mientras que en el campo, dedican 8 horas 33 minutos.

34,50 por ciento de las mujeres en el Valle del Cauca viven en pobreza, frente al 26,3% de los hombres.

Para Juana Téllez economista jefe de BBVA Research para Colombia, visibilizar las cifras sobre los temas laborales en lo que tiene que ver con las mujeres es clave “para seguir avanzando hacia una mayor equidad de género que aumente la participación e inclusión de las mujeres y amplifique los efectos positivos que esto tiene, no solo sobre ellas mismas y sus familias sino en las empresas y el país”.



Por su parte, Ana Milena Yoshioka, docente del Departamento de Gestión de Organizaciones de la Universidad Javeriana, señaló que tres años después de la pandemia aún se siente el impacto que esta dejó en el mercado laboral de las mujeres.



La académica explicó que al estar confinadas tuvieron que combinar 100% las actividades del cuidado del hogar con las del trabajo.





71,6% de las mujeres en Colombia se dedican a los oficios en el hogar. Trabajo que no es remunerado ni visibilizado por lo actores de la sociedad.

“Algunas se vieron obligadas a retirarse de sus trabajos porque no les permitían combinar las dos actividades y otras, cambiaron a trabajos más flexibles en cuanto al tiempo”, indicó Yoshioka y resaltó que en el mundo las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral.



En cuanto al salario la brecha tampoco se cierra. En el 2020 por cada $100 que recibió un hombre por su trabajo, las mujeres recibieron $94, lo que significó una diferencia del 6%.



Sin embargo, esa brecha salarial de género ha disminuido, ya que en 2013 era de 18,2% frente a los 5,8% de 2020.



Pese a que la ley exige una igualdad en la remuneración, en las empresas esto no se cumple. Para la docente Ana Milena Yoshioka esto se debe a que los cargos ejecutivos para las mujeres son pensados con un perfil laboral con una remuneración no alta, pues “algunas organizaciones han ‘feminizado’ ciertos puestos”.

14 horas diarias dedican las mujeres al trabajo remunerado y no remunerado (oficios hogar). Ellos solo 11 horas.

Trabajan más

En Colombia la brecha de género es de 71% según el Foro Económico Mundial. Si bien, las mejoras recientes, en términos de brecha, se han dado especialmente en el campo educativo, el panorama laboral sigue siendo desalentador pues las colombianas trabajan más horas, ganan menos salario y les cuesta más conseguir trabajo.



Por ejemplo, en 2022 ellas laboraron en promedio 14 horas y ellos 11. Esto en tareas con salario y otras no remuneradas como los trabajos del hogar. Es decir que ellas trabajan alrededor de 3 horas más al día.



Asimismo, indica el informe del Bbva, que a pesar de los avances de las mujeres en términos educativos, solo un poco más de la mitad de ellas participa en la fuerza laboral.



6% menos ganan las mujeres. Por cada $100 que recibió un hombre por su trabajo, las mujeres recibieron $94,2

Según el informe Women in Science de la Unesco, Colombia se encuentra en el puesto 15 de un total de 20 países en Latinoamérica y el Caribe, que fueron evaluados en temas de género e investigación. El informe evidenció que en el país el 37% de las personas que ocupan cargos de investigación son mujeres.



De igual forma, según el Observatorio Colombiano de Mujeres, para el 2021 el porcentaje de participación de mujeres en posiciones de liderazgo correspondió al 39% en los cargos de máximo nivel decisorio.

57,5 por ciento de las caleñas no reciben pago por su trabajo, según el Observatorio para la Equidad de las Mujeres

Realidad de las mujeres en Cali

Los analistas coinciden en afirmar que el rol de la mujer es necesario para el desarrollo de la economía de la región y del país.



Sin embargo, en Cali, el 57,5% de ellas no reciben una remuneración por su trabajo, según la encuesta del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Esto quiere decir que por ejemplo, esta población está dedicada a labores domésticas, de acompañamiento o de cuidado que no son remuneradas.

22% de las caleñas dicen que alguna vez le han pagado menos que a un hombre a pesar de hacer la misma labor.

Adicionalmente, según el informe más reciente del observatorio ciudadano Cali Cómo Vamos, la capital vallecaucana registró la segunda mayor brecha en la tasa de desempleo por género.



Para los expertos cambiar la vida laboral de las mujeres favorece a todos, pues promover la equidad redundadará en sus hogares y sus empresas.

37 por ciento de las mujeres en el país ocupan cargos de investigación en importantes compañías.