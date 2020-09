El Valle, con mucha menos plata que Antioquia, ¿qué hay detrás de las cifras del Presupuesto Nacional del 2021?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Como cada año vuelve la preocupación del departamento del Valle del Cauca porque los proyectos que están en marcha y los nuevos queden incluidos en el presupuesto de la Nación para el 2021.



Según lo aprobado en primer debate en el Congreso, a la región se le asignaron $2,67 billones para un crecimiento de 13% frente al que está vigente este año.



La representante a la Cámara Catalina Ortiz mostró su inquietud porque dice que se evidencia falta de equidad en la distribución del presupuesto. “Antioquia incrementó su participación en un 61% con $1,8 billones más frente a 2020. Por su parte, el Valle del Cauca, Atlántico y Santander tuvieron un incremento de 13,1%, 15% y 21% respectivamente. En el caso de Bogotá se evidencia una disminución en la asignación del 5%”, dijo.

Agregó que “este presupuesto no está en sintonía con la imperiosa necesidad de reactivar la economía con un foco en la creación y mantenimiento de empleo”.



Con ese panorama la inversión en cultura para el Valle, del presupuesto de la Nación, baja 60,79% ($5.199 millones), quedando asignados para 2021 $3.354 millones, según la información de la Representante a la Cámara. También decreció el dinero en Ciencia y tecnología en 96,68% ($33.502 millones), quedando en $1.149 millones para el próximo año, entre otros rubros.



El representante a la Cámara Christian Garcés considera que si se quieren atraer más recursos para la región, es necesario que los alcaldes sean más rápidos en la estructuración y presentación de proyectos a los ministerios en temas como vivienda, infraestructura deportiva, desarrollo urbano, seguridad, entre otros.

Agregó que es importante destacar que los grandes proyectos del Valle tienen el compromiso del Gobierno Nacional para su desarrollo y que están financiados por modelos de las concesiones de 4G y 5G o con las asociaciones público privada.

Los 5 sectores ganadores en el Presupuesto General de la Nación son: Educación, Salud, Trabajo, Defensa y Transporte con $147,1 billones (El 46,84%)

Aún así el representante le envió una comunicación al Ministro de Hacienda solicitándole claridad en la asignación de algunas partidas.

Por ejemplo, en aeropuertos dice que no es claro en qué se invertirán los $23.866 millones que se anuncian para el Valle, distribuidos $12.172 millones para la terminal aérea de Palmira, y $11.694 millones para el aeropuerto de Buenaventura.



“En el presupuesto de inversión regionalizado aparecen asignados para infraestructura fluvial $20.310 millones y no se sabe cuánto irá para el dragado de Buenaventura”. La misma aclaración pidió el parlamentario para varios proyectos viales de la región.



Sobre el tema el senador Gabriel Velasco, dijo que se debe tener en cuenta que el presupuesto del próximo año será limitado, “la pandemia nos ha puesto a prueba y hemos gastado recursos que teníamos contemplados para vigencias futuras, sumando además que los recaudos del Estado bajarán”.



Sin embargo destacó que el Valle del Cauca en el sector de comercio tendrá un aumento de $1.660 millones respecto al presupuesto de este año; tecnologías de la información y comunicaciones tendrá un repunte de $10.723 millones. También destacó los recursos establecidos para el MIO por $45.037 millones y obras de infraestructura asociadas a la ola invernal por $130.588 millones y los subsidios eléctricos en el departamento que pasarán de $81.725 millones en el 2020 a $186.245 millones, “lo cual significa mejor calidad de vida para las personas y por ultimo me gustaría recalcar una inversión importante para mitigar el desempleo, el Ministerio del Trabajo plantea un inversión en la región por un valor de $281.055 millones”, dijo Velasco.

Sigue la puja

​

El presupuesto regionalizado aún puede modificarse dado que todavía falta el segundo debate del proyecto en el Congreso y los integrantes del bloque regional parlamentario esperan que algunos aspectos puedan mejorarse.



El senador Carlos Abraham Jiménez aseguró que se está apoyando a la Gobernadora del Valle con proyectos concretos que van a tener gran impacto y que requieren recursos del orden nacional.

“La Gobernadora armó un paquete de $600.000 millones de obras de infraestructura, muchos para vías secundarias y terciarias que pudieran dinamizar la economía de región y muchos ya tienen estudios y están cuantificados, la idea es pedir que esos recursos salgan de las bolsas comunes de los ministerios”.