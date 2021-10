“El papel de las empresas es ganar en el mercado”: Alejandro Salazar, consultor empresarial

“El papel de toda organización o compañía (sea Mipyme, pequeña o grande) es ganar en el mercado. Y para ganar debe ser única, diferente, pero enfocada y ambiciosa. Si no lo hace crece mal y si crece mal destruirá valor y en ese caso no podrá encontrar soluciones, sino problemas”.



La afirmación es del caleño Alejandro Salazar, considerado el consultor empresarial más reconocido de Colombia, dueño de Breakthrough, firma líder en estrategia en Colombia, quien hoy presenta en Cali La Estrategia Emergente, el libro de negocios más vendido en el país.



La presentación se cumplirá a las 4 y media de la tarde en el Auditorio El País, Boulevard del río, durante la feria internacional del libro. Moderará la presentación Esteban Piedrahíta, nuevo rector de la Universidad Icesi.

De manera enfática Salazar dice que la planificación estratégica es un fiasco. Es la práctica más común a la que las organizaciones acuden para tratar de controlar su destino. Es un ritual en el que la compañía planea lo que quiere hacer durante los próximos años.



“Todas las empresas hacen planes porque les parece terrible no hacerlos y resulta que secuestran la verdadera esencia de la estrategia, que es ser distinto y para ser distinto se debe practicar el ‘Hard Choice’, que no es más que la toma de decisiones duras, difíciles. Todos los planes tienen como objetivo mejorar. Las compañías hacen tres cosas: volverse eficientes, desatrasarse tecnológicamente y finalmente diversificarse, pero resulta que ninguna de las tres es estrategia porque ninguna de ellas sirve para ganar”, precisó el consultor, quien aclaró que no se puede confundir plan estratégico con estrategia.



Recordó que una vez le dijeron a Mike Tyson (uno de los más grandes boxeadores del mundo) que había un contrincante que tenía un plan para ganarle, a lo que Tyson dijo... todos los boxeadores tienen un plan hasta que reciben un golpe en la ‘jeta’.



“Las compañías viven en la trampa de la planeación y no practican la estrategia y al no practicarla terminan siendo perdedoras, se quiebran o crecen mal, ya sea porque no ganan lo suficiente. El tema es que si Colombia no tiene firmas ganadoras será un país estancado. Todas las compañías ganadoras del mercado son distintas, pero de manera relevante no de manera caprichosa y eso implica romper esquemas, renunciar, romper paradigmas, en otras palabras, practicar ‘Choises’”, destacó Salazar.



El libro La Estrategia Emergente no ha tenido un lanzamiento de manera formal, pero en solo cinco meses se han vendido más de 7.000 copias en el país y ya empezó a ser solicitado en otros países de la región. Es un libro para gerentes y empresarios, pero también lo están leyendo jóvenes emprendedores y millennials.