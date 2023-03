El banco Credit Suisse cayó cerca de 20% en la bolsa suiza

La acción del banco Credit Suisse bajó hoy en la bolsa suiza, después de que su principal accionista saudita declarara que no va a apoyar a la entidad incrementando su participación en el capital.



Hacia las 10:40 a.m., el título del segundo mayor banco suizo perdía un 19,7% a 1,7985 francos, tras tocar un mínimo histórico de 1,7070 CHF durante la sesión.



El Banco Nacional Saudita se convirtió en el primer accionista de Credit Suisse durante un aumento de capital en noviembre lanzado para financiera una fuerte reestructuración de la entidad.



Interrogado por Bloomberg TV sobre si el banco saudita podría invertir más dinero, su presidente Amar Al Judairy, descartó claramente esa opción.



"La respuesta es absolutamente no, por varias razones cada vez más simples, que son reglamentarias y estatutarias", declaró.



Las sauditas poseen actualmente 9,8% del banco suizo. "Si superamos el 10%, entran en vigor una serie de nuevas reglas", explicó.



Por su parte, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, afirmó que el establecimiento que dirige no necesita ayuda gubernamental.



"No es un tema", dijo durante una conferencia para el sector bancario en Arabia Saudita.



"Tenemos sólidos ratios financieros, un balance sólido", insistió.



Si las medidas de las autoridades estadounidenses y las garantías de los gobiernos europeos sobre la solidez del sistema bancarios tras la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) lograron estabilizar un poco los mercados el martes, la situación continúa siendo de fragilidad.



Credit Suisse, sacudidó por repetidos escándalos, encajó una pérdida neta de casi 7.300 millones de francos suizos (unos 7.917 millones de dólares) en 2022.



Se trata del peor resultado registrado por el banco suizo desde la crisis financiera de 2008, cuando la entidad registró una pérdida de más de 8.000 millones de francos.