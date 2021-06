Dólar en Colombia abrió en $3.633 este viernes 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

A las 8:15 a.m. el dólar abrió en un precio promedio de $3.633,13, lo cual representó una caída de $24,28 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.657,41.



El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.644. El máximo alcanzado hasta el momentos es $3.644 y el mínimo $3.630. Durante la jornada se han negociado US$56 millones a través de 139 transacciones.



El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aseguró este lunes que "ayer tuvimos la última actividad con el Comité Consultivo de la Regla Fiscal y y yo creo que hay varias coincidencias en algunos frentes, por ejemplo, en el monto. Incluso me sorprendió la posición de este comité en el que habla de ese mismo 1% del PIB que coinciden con los $14 billones que hemos venido identificando".



Así mismo, el ministro destacó que la prioridad de esta ley tiene que ser la inversión social en los más vulnerables, en las oportunidades de empleo, en la educación y en los micro y pequeños empresarios.

"Ha habido consenso en no tocar a la clase media, en no aumentar la base de personas naturales en renta, en no afectar el IVA, en no afectar a los pensionados, sino en acudir a expresiones como la de la Andi, que ha señalado que el sector empresarial quiere contribuir a este propósito. Va por buen camino la construcción de consensos", señaló Restrepo.



Por su parte, Colombia podría comenzar a darle más peso a las ventas de deuda de menor plazo para cubrir su déficit fiscal, buscando reducir los costos por intereses.



El director de Crédito Público, César Arias, funcionario del Ministerio de Hacienda que supervisa las ventas de deuda, dijo que hablará con inversionistas para definir si reducir los vencimientos de algunos de los bonos que vende en subastas.



“El plan es seguir con lo que tenemos en cuanto a montos (...) Algo que sí estamos empezando a discutir con el mercado es la duración óptima de los títulos que están en la subasta por esta circunstancia de mayor empinamiento en las curvas y en el mismo apetito de los inversionistas. Posiblemente va a ser más corta”.



En el ámbito internacional los futuros de Estados Unidos subieron y el dólar cayó después de que un repunte en las contrataciones el mes pasado reforzó la confianza en la economía, mientras que un fuerte aumento en los salarios por hora se sumó a las preocupaciones sobre la inflación.



“En la medida en que la cantidad de solicitudes de subsidio caen, se evidencia una recuperación de la economía estadounidense que va de la mano con un muy buen ritmo de vacunación. Si se cumplen los planes propuestos por el presidente Biden, se va a generar una mayor apertura de los sectores industriales y comerciales del país”, destacó Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.



Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, le aseguró a Bloomberg que “este mes las expectativas eran aún más bajas, pero aun así fallamos. El resultado a corto plazo es que el mercado de bonos probablemente se mantendrá estable, ya que hay menos temor de que la Fed se vea forzada y los efectos secundarios deberían ser un mercado de valores relativamente estable ".



El crudo estadounidense WTI sube 0,86% a US$69,41 el barril, mientras que el petróleo Brent aumenta 0,76% a US$71,84 el barril.



La materia opera cerca de un máximo de dos años debido a que la disciplina de Organización de Países Exportadores de Petróleo para controlar el bombeo y la recuperación de la demanda contrarrestaban las preocupaciones sobre una dispar campaña de vacunación a nivel global, destaca Reuters.



En la semana, el Brent está en camino de una ganancia de más de 2,8% y el crudo estadounidense se dirige a un alza de 4%. Es la segunda semana de ganancias para ambos contratos.



El petróleo también fue impulsado esta semana por una desaceleración en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán, que redujo las expectativas de un aumento de los suministros de crudo iraní.



Si bien la creciente demanda y el rápido ritmo de la campaña de vacunación en países como Estados Unidos han impulsado al petróleo, la lenta distribución de inyecciones y el alto número de infecciones en países como Brasil e India están afectando la demanda en los mercados petroleros de alto crecimiento.