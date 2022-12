Este jueves, el dólar cerró a $4.796,9 en promedio, lo que significó un aumento de $18,32 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy es de $4.778,28. Durante la jornada tocó un mínimo de $4.786,70 y un máximo de $4.809.



Ayer la Reserva Federal (Fed) decidió relajar la política monetaria e incrementar las tasas de interés 50 puntos básicos. El 2023 iniciará con la tasa de intervención sobre 4,50%. En lo corrido del año, ha subido la cifra 3,75 puntos porcentuales de forma acelerada para llegar a máximos históricos que no se veían desde diciembre de 2007 con el fin de luchar contra la inflación.



Y, aunque el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que la Reserva Federal no está cerca de poner fin a su campaña antiinflacionaria de aumentos de las tasas de interés, el mercado ve con buenos ojos este último anuncio, pues la Fed llevaba cuatro meses seguidos subiendo las tasas 75 puntos básicos.



Aún así añadió que aunque tuvieron una política menos agresiva este mes, no se ven recortando las tasas hasta que el comité esté seguro de que la inflación se está moviendo hacia abajo a 2% de manera sostenida.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, subía 0,12% a US$82,80; mientras que el WTI ascendía 0,13% a US$77,38.



Los precios del petróleo bajaban el jueves debido a la apreciación del dólar, mientras que la posibilidad de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales mundiales también aumentaba la preocupación por la demanda.



Ambos contratos caían por la subida del dólar. Un dólar más fuerte puede debilitar la demanda de petróleo porque encarece la materia prima para quienes tienen otras divisas.



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central estadounidense subirá más las tasas de interés el próximo año, incluso cuando la economía se encamina hacia una posible recesión.



Datos mostraron que la economía de China, la segunda más grande del mundo, perdió más impulso en noviembre debido a la desaceleración de la producción de las fábricas y una profundización de las caídas de las ventas minoristas, que incumplieron las previsiones y registrando sus peores lecturas en seis meses, mientras que los casos de covid aumentaron.



TC Energy Corp de Canadá dijo que está reanudando las operaciones en una sección de su oleoducto Keystone, una semana después de una fuga de más de 14.000 barriles de petróleo en la zona rural de Kansas provocó el cierre de toda la tubería, lo que también pesaba sobre los precios del crudo.



La caída de los precios era frenada por las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que espera que la demanda china de petróleo se recupere el año próximo tras una contracción este año de 400.000 barriles diarios.



En tanto, las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en más de 10 millones de barriles la semana pasada, la mayor cantidad desde marzo de 2021, según la Administración de Información de Energía.



Goldman Sachs redujo el miércoles sus previsiones de precios del petróleo para 2023, citando un superávit previsto del mercado a principios del próximo año, ya que la oferta de Rusia sigue siendo robusta y la demanda de China se dispara.