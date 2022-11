Dólar abrió este lunes a $4.853 en promedio, con una caída de $28,38 frente a la TRM

Este lunes, el dólar abrió a $4.853,03 en promedio, con una caída de $28,38 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy es de $4.881,41.



Durante la jornada, el mínimo ya llegó a $4.845, mientras que el máximo es de $4.860. Se han negociado más de US$9,95 millones a través de 36 transacciones.



Según analistas financieros consultados por LR, esta semana el dólar cotizará a $4.844 en promedio, luego de que el viernes pasado la divisa cerrara sobre los $4.881.



Gabriel Granados, profesional senior de investigaciones económicas en el Banco Agrario, aseguró que esta semana la atención de los agentes estará entorno a los datos de inflación en la Eurozona, y las cifras de empleo en EE.UU.



“Dada la coyuntura actual, respecto a los anuncios de despidos de varias empresas en EE.UU., no descartamos que los datos de empleo de noviembre puedan sugerir algunas señales de presión en el mercado laboral, luego de mantenerse en niveles favorables durante los últimos meses”, indicó Granados y agregó que “lo anterior, podría favorecer parte de las perspectivas que se han venido consolidando respecto a la posible moderación del ritmo de ajustes por parte de la Fed, y que también fueron confirmadas en las minutas”.



El índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a seis monedas: euro, libra, franco suizo, yen japonés, dólar canadiense y corona sueca, caía 0,35% en el intradía, dadas las protestas en china contra el manejo de los casos de covid-19.



Los futuros de acciones estadounidenses cayeron, socavadas por los crecientes disturbios en China. El dólar y los bonos del Tesoro cedieron ganancias anteriores que fueron impulsadas por la carrera de los inversores hacia la seguridad.



El índice de referencia de acciones de Europa también cayó, liderado por fuertes caídas en las existencias de petróleo.



Los disturbios en China complican las expectativas sobre el camino del país hacia la reapertura, lo que, junto con las perspectivas de aumentos más moderados de las tasas de interés de la Reserva Federal, había impulsado la confianza hacia los activos de mayor riesgo en sesiones recientes. También aumentan las posibilidades de una salida desordenada y antes de lo esperado de la política covid Zero de Beijing, advirtieron analistas de Goldman Sachs Group Inc.



“Hemos visto protestas pequeñas y esporádicas contra las duras medidas chinas contra el covid durante algún tiempo”, dijo Stuart Cole de Equiti Capital. “Pero la diferencia esta vez creo que es que las protestas están creciendo y se generalizan en todo el país. Todo esto llega en un momento en que el papel de China como motor de fabricación para la economía mundial se está debilitando”.



La coyuntura en China contrasta con el impulso del sentimiento en los mercados globales la semana pasada, luego de la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que mostraran que la mayoría de los funcionarios respaldan la desaceleración del ritmo de las alzas de las tasas de interés.



Los precios del crudo caían el lunes hasta casi sus niveles más bajos del año, ya que las protestas callejeras contra las estrictas restricciones por el covid-19 en China, el mayor importador petrolero mundial, avivaban la preocupación por las perspectivas de la demanda de combustible.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, caía 3,01% a US$81,11; mientras que el WTI descendía 2,9% a US$74,07.



Los mercados se mostraron volátiles en vísperas de la reunión de la Opep+ de este fin de semana y de la inminente limitación de los precios del petróleo ruso por parte del G7.