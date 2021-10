Día sin IVA: ¿será obligatorio presentar carné de vacunación en comercios?

El Gobierno autorizó que alcaldes y gobernadores puedan exigir a los comercios que regulen el ingreso de ciudadanos mediante el carné de vacunación contra el covid-19, el próximo jueves 28 de octubre, a propósito del primer 'Día sin IVA' del año.



Sin embargo, hasta este martes ninguna autoridad local había acogido la recomendación. De hecho, Bogotá indicó que no se requerirá presentar el documento, mientras la Alcaldía de Cali habría tomado una decisión en el mismo sentido.



Lo anterior a pesar de que el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, había pedido a los Gobiernos regionales tomar esta medida como una de las estrategias para evitar que esta jornada se pueda convertir en un potencial foco de contagio de la enfermedad.



"Todavía es necesario hacer avances en muchas ciudades del país en el plan de vacunación contra el covid-19 y los invitamos muy especialmente a los alcaldes y gobernadores a que, donde vean lugares donde se pueda generar aglomeración, hacer control estricto del carné de vacunación", indicó el funcionario.



Ruiz Gómez recordó además que se mantendrán las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento de un metro entre las personas.



Hizo énfasis también "en la ventilación adecuada de los establecimientos y tratar de efectuar los eventos al aire libre donde sea factible y siempre tener un control específico de los aforos dentro de los establecimientos”.

​

A pesar de que el país vive un escenario de aparente calma respecto a los contagios de covid-19, el Ministro aseguró que no es momento de bajar la guardia, pues la transmisión de el virus no ha disminuido.

“Todos a gozar y disfrutar del Día Sin IVA, pero siempre bajo las medidas de bioseguridad, porque la epidemia no ha terminado y debemos mantener alerta para evitar aumento de contagios”, concluyó Ruiz Gómez.



Gobierno y empresarios esperan que la jornada ayude a impulsar el crecimiento y reactivación de la economía, sin poner en riesgo la situación sanitaria del país.



Los comerciantes esperan ventas globales por $18 billones durante estas jornadas, es decir un crecimiento del 35 % respecto a las jornadas del año pasado, según la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.

Bogotá no pedirá carné; Cali tampoco lo haría

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó este martes que las autoridades harán acompañamiento en la jornada para vigilar que se estén cumpliendo con las medidas y protocolos de bioseguridad.



"Vamos a controlar el aforo, a estimular que los centros comerciales que ofrecen productos sin IVA sean estrictos en el uso del tapabocas y en cuanto al distanciamiento y el aforo", dijo Ospina.



Aunque desde la Administración local no se hizo alusión directa a la exigencia de carné, Gobierno y empresarios habrían acordado no acogerse a esta restricción con el fin de ayudar a la reactivación.



En donde sí hizo claridad en que no se solicitará el carné fue en Bogotá. Así lo expresó el secretario de Gobierno de la capital de la República, Luis Ernesto Gómez.



"Para el Día sin IVA no se va a solicitar el carnet de vacunación, vamos a seguir operando como lo venimos haciendo con unos topes de aforo máximo", dijo el funcionario.