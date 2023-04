Debilidad del dólar mantiene la divisa por debajo de la barrera de los $4.500

El precio del dólar continúa a la baja y abrió la sesión del jueves con un precio promedio de $4.430,54, $28,3 por debajo de la TRM que para hoy está en $4.458,87.



Durante los primeros minutos de negociación, la divisa logró un mínimo de $4.423,5 mientras que mostró máximos de hasta $4.450. A las 8:07 a.m. se habían realizado 81 operaciones por US$27,01 millones.



El peso colombiano se ha visto favorecido por la debilidad del dólar a nivel global, que se intensificó esta semana después de que el dato de inflación de marzo de Estados Unidos saliera por debajo de lo que esperaban los analistas.



Si bien la inflación subyacente, un indicador que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, todavía no ha mostrado una clara tendencia a la baja, el dato general que se conoció ayer es el más bajo desde mayo de 2021.



Según los analistas consultados por Bloomberg, esto casi seguramente alimentará las apuestas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, que de todas formas se espera que realice una subida de tipos más antes de pausar su política monetaria.



"Las presiones inflacionarias en el componente subyacente propiciarían un último ajuste de 25 pb en la tasa de interés de los fondos federales en la reunión de la Fed a principios de mayo", agregó el informe cambiario del Grupo Bancolombia.



Además, las minutas de la reunión de marzo de la Fed, conocidas el miércoles, mostraron que los responsables políticos redujeron las expectativas de subidas de tipos este año tras una serie de colapsos bancarios que agitaron a los mercados. Los funcionarios prevén una "recesión leve" a partir de finales de este año.



"Sí, han hablado de recesión, pero han hablado de recesión suave. Por lo tanto, hasta ahora no se ha producido ninguna recesión fuerte como consecuencia de la quiebra del SVB", declaró Charles-Henry Monchau, director de inversiones de Syz Group, a Bloomberg Television.



Por los lados de los precios del petróleo, cotizaban en la mañana con una leve caída, que de todas formas mantenían al Brent por encima de los US$86 por barril.



Según el análisis de Bancolombia, sumado al sorpresivo recorte anunciado por la Opep y sus aliados, la relajación en las expectativas sobre la evolución de las condiciones financieras globales impulsaría el consumo de energía a mediano plazo.



Además, hay una posible sobrerreacción del mercado ante el inicio de un programa de recompra de petróleo por parte del gobierno del presidente Biden para restablecer la Reserva Estratégica de Petróleo.