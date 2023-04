La propuesta de Fenalco para construir un nuevo proyecto de reforma laboral que genere empleo

Sobre las declaraciones de la Cartera de Trabajo en cuanto a que con la reforma laboral no se busca generar empleo sino mejorar las condiciones laborales, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que sería un 'grave error' aprobar un articulado que no dé solución a "dos de los problemas más graves que afectan al país, como el desempleo y la informalidad, fenómenos que afectan especialmente a regiones caracterizadas por altos niveles de pobreza como Chocó, La Guajira y buena parte de la Costa Caribe".



De acuerdo con el gremio, los argumentos del Ministerio confirman lo que el mismo Fenalco ha venido explicando en cuanto a la inconveniencia de aprobar un proyecto que está enfocado en quienes ya tienen empleo formal y no en los desempleados e informales.



Con esto, Cabal enfatizó en convocar a los actores de la economía nacional para proponer un nuevo proyecto de reforma laboral, que tenga como objetivo principal la generación de empleo formal en el país.



“La respuesta al principal problema social que enfrenta Colombia no puede ser un pliego de peticiones, sino la articulación de propuestas desde diferentes sectores que permitan resolver rápidamente el problema de desempleo. Nos debe preocupar y doler a todos el drama de los millones de colombianos desempleados e informales”, afirmó Cabal.



Y agregó "como lo hemos dicho, es el momento de sentarnos a construir futuro desde la concertación de una nueva iniciativa liderada por el Gobierno Nacional y concertada con las centrales obreras, empresarios y la contribución de la academia y la dirigencia política".



Según Cabal, la reforma laboral debe recoger las nuevas tendencias demográficas, tecnológicas y digitales que viven los colombianos, pero, además, debe permitir la creación de mecanismos que incentiven la contratación laboral formal.