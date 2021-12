Cuatro consejos para que cuide su prima de Navidad y no sea víctima de los ladrones

Teniendo en cuenta que en esta temporada de fin de año aumenta el flujo de dinero por el pago de la prima navideña, las autoridades locales están implementando dispositivos especiales de seguridad en zonas bancarias y comerciales para prevenir casos de hurto y han alertado, en especial, por el actuar en esta época de los ciberdelincuentes.



La Policía Metropolitana de Cali y expertos advirtieron que es importante que los usuarios del sistema financiero, durante estos días, recuerden algunas medidas de autoprotección, especialmente para la prevención del hurto y el cuidado de los elementos personales.



Algunas de las recomendaciones son: estar alerta ante cualquier situación que genere desconfianza, solicitar acompañamiento policial al retirar grandes sumas de dinero en efectivo y preferiblemente utilizar medios de pago digitales para prevenir hechos de inseguridad en los alrededores de las entidades bancarias o cajeros electrónicos.

Lea también: Ofrecen $100 millones de recompensa por responsables del triple homicidio en Buga

Pedir acompañamiento policial

En estas festividades hay que tomar precauciones para cuidarse de los delincuentes que por estas fechas buscan incautos para robar sus pertenencias, especialmente la prima navideña que se paga hoy.



Aunque de acuerdo con el Décimo Informe de Tendencias de Medios de Pago realizado por la compañía Minsait, a raíz del Covid-19 el 61 % de los colombianos disminuyeron la frecuencia con la cual usan el dinero físico, sin embargo aun hay muchas personas que prefieren realizar sus compras de fin de año con dinero en efectivo.



Por esto el mayor Oscar Bernal, jefe de prevención y educación ciudadana de la Metropolitana de Cali, explicó que “es importante pedir el acompañamiento policial con el que cuentan las entidades bancarias a la hora de retirar en cajeros automáticos o en las oficinas grandes sumas de dinero. Este es un proceso que no tarda mucho tiempo y que contribuye a que los ciudadanos lleguen seguros a su destino”.



Además, añadió que “con el fin de acompañar y velar por la seguridad de los caleños, se han dispuesto alrededor de 1000 uniformados que estarán en zonas de alto turismo y de entidades bancarias como centros comerciales, el centro de la ciudad, el barrio La Flora, el Caney y el Lido, sectores que son altamente circulados en estas fechas”.

Cuidado con las compras en línea

Desde distintos sectores de seguridad están alertando que, como sucede con cualquier temporada de compras, los estafadores buscan crear falsas tiendas para atraer posibles víctimas y sacarles su dinero. Es por esto que los usuarios deben estar atentos y aprender a reconocer una estafa en Internet para realizar compras online de manera segura.



Sol González, Security Researcher de Eset Latinoamérica, afirmó que “es importante solo comprar en tiendas virtuales confiables, ya que como sucede con cualquier temporada de compras, los estafadores buscan crear falsas tiendas para atraer a víctimas inocentes y sacarles su dinero.



Dudar siempre será la mejor opción, si una oferta parece demasiado buena para ser verdad probablemente sea un engaño, dado que durante la temporada de fiestas los estafadores se basan en la idea de que nadie puede resistirse a un buen precio”.



Además, añadió que “los usuarios deberían tomarse el tiempo para pensar antes de comprar o diligenciar su información personal en sitios poco seguros que pueden utilizar su información para otros fines. Otro factor a tener en cuenta es que posterior a una compra, el titular debe revisar el estado de su cuenta y, en caso de notar algo sospechoso, inmediatamente contactar a su entidad bancaria”.

Le puede interesar: Uribe denunció a Santos y al magistrado Alejandro Linares

Revisar el cajero antes de retirar

“Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños como bandas metálicas u objetos en los lugares de la salida del dinero. Al ingresar su tarjeta, no permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave. En lo posible, vaya acompañado por una persona de su confianza”, son algunas de las recomendaciones del mayor Bernal para la ciudadanía caleña.



El robo a cajeros automáticos se ha vuelto muy atractivo para los delincuentes, según cifras entregadas por la Policía Nacional, entre enero y julio de 2021 se registró un aumento del 8,7 % en el total de delitos denunciados por hurto al salir de los cajeros automáticos, frente al mismo periodo del 2020.



Es por estas razones que la Policía hace un llamado a estar alerta ante cualquier irregularidad y ha dispuesto la línea 123, en la que de manera permanente las autoridades recibirán su denuncia y tomarán las medidas con las unidades dispuestas en toda la ciudad para contrarrestar esta problemática que aqueja a la ciudadanía.

Alertas de ciberseguridad

González también avisó que las personas están expuestas tanto de modo virtual como presencial, “así que siempre hay que utilizar un software de seguridad de calidad en sus dispositivos, como antivirus, activos en los computadores y celulares donde se desarrollen todo tipo de actividades financieras o de comercio”, puesto que estos permiten bloquear páginas falsas y evitar el robo de información personal y la suplantación de la identidad.



Además, es importante tener en cuenta varios factores que pueden ser útiles a la hora de adquirir productos por internet. ”Es fundamental prestar atención a la URL a la cual se invita a acceder y a las características del mensaje, ya que allí podremos encontrar señales que indiquen que estamos ante un engaño.



Evite hacer clic en enlaces sospechosos aunque vengan de alguien que usted conozca, en muchas ocasiones se tiende a hacer una cadena en la que todos terminan siendo envueltos por estos delincuentes.



Finalmente, y sobre todo en casos en donde se realicen pagos en línea, comprobar que el sitio en donde se opere cuente con cifrado en sus comunicaciones, para ello la URL del sitio debe comenzar con https:// o contar con el famoso candado a la izquierda del mismo”, puntualizó González.

Puede leer: Corte llama a indagatoria a dos congresistas por usar la palabra "abudinear"