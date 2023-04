Contribuyentes de Palmira tendrán descuento en el pago del predial; conozca cómo obtenerlo

La Alcaldía de Palmira estableció un descuento especial en la vigencia 2023, para los contribuyentes que se encuentren al día en el impuesto predial. Dicho descuento se viene aplicando desde el mes de enero y tiene como fecha límite el 28 de abril del 2023.



Así que quienes aún no han cancelado esta obligación tienen aún una oportunidad de acceder a este beneficio, para que paguen la vigencia 2023.



Quienes prefieren realizar sus trámites de manera presencial, pueden dirigirse al primer piso del Camp, en la Sala de Atención al Contribuyente, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. También, al Centro Local de Atención Rural, CLAR Rozo, ubicado en la calle 10 No. 11-05.



Para los que quieran hacerlo por internet, pueden ingresar a www.palmira.gov.co y descargar su factura o solicitarla al correo electrónico facturaweb@palmira.gov.co agregando número de identificación del propietario, dirección o número de predio.



Una vez obtenida la factura, se puede realizar el pago en toda la red bancaria de la ciudad: AV Villas, Popular, Banco de Occidente, Bancolombia, Davivienda, Caja Social, Bancoomeva, BBVA y Banco de Bogotá; también en los corresponsales bancarios Multipagas, Puntos Gane, Efecty, Super Inter, Almacenes Olímpica y corresponsales de Bancolombia.



Además, el predial se puede pagar de forma virtual a través de la página web www.palmira.gov.co con tarjeta débito y crédito, una vez se genere la respectiva liquidación.



Letty Escobar, subsecretaria de Ingresos y Tesorería, dijo que "estamos terminando la entrega de los recibos del impuesto predial en las casas de los contribuyentes. Estás facturas ya tienen aplicado el 10% de descuento, pero solo aplica hasta el 28 de abril. Por eso los invitamos a que se programen con su pago y se anticipen a la fecha. Así van a evitar largas filas en los puntos de atención o congestiones en el servicio por internet”.



Para aquellos contribuyentes que adeudan vigencias anteriores al 2023, pueden aprovechar el descuento del 50% en la tasa de interés por mora para ponerse al día con el municipio y así recibir el 10% de descuento en la vigencia 2023 hasta el 28 de abril del 2023.



De esta manera, la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Palmira siguen demostrando el compromiso con las finanzas del municipio.