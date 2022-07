Cada 2 minutos una familia colombiana pudo comprar casa nueva en el primer semestre del año

En Colombia en los primeros seis meses de este año la compra de viviendas nuevas fue de 119.409 unidades, cifra nunca antes alcanzada, informó el Ministerio de Vivienda.



Según señaló, las ventas de vivienda nueva en el país aumentaron 5 % en el primer semestre de 2022, y en promedio cada 2 minutos 11 segundos una familia colombiana pudo comprar casa nueva.



El reporte de Galería Inmobiliaria detalla que del total de viviendas adquiridas, la vivienda de interés social (VIS) fue protagonista, con 85.282 unidades vendidas, y 34.127 de rangos medio y alto (No VIS), que reportaron crecimientos de 7 % y 1 %, respectivamente.



Para la jefe de la cartera de vivienda, Susana Correa, los registros históricos son gracias a las acciones del actual gobierno que, según dijo, generó empleo y otorgó ayudas económicas para que miles de hogares adquirieran viviendas.



“Sin duda, estos resultados son el reflejo de la efectividad de las políticas en materia de vivienda adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, que consolidan al sector como líder de la reactivación económica y la generación de empleo”, dijo Susana Correa, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.



El informe también destaca el dato de junio, en el que 16.195 hogares adquirieron igual cantidad de VIS y No VIS en el país; de esta forma, el sexto mes del año se ubicó en el segundo mejor junio en la historia de Colombia con 12.382 unidades comercializadas en el segmento VIS y 3.813 en No VIS.