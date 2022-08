Banco de la República desmiente rumores de falsificación de billetes de $100.000

El Banco de la República desmintió los rumores que surgieron en el país, donde, a través de redes sociales, usuarios afirmaban que había una serie falsificada que estaba circulando de billetes de $100.000.



Así lo aseguró Néstor Plazas, subgerente de tesorería del Banco de la República, quien dijo que los "billetes colombianos son seguros", en dialogo con Blu Radio.



"Esa serie que se está mencionando no es una serie ni número que hayamos tenido registrados como que se está falsificando (…) Hay un sistema de seguimiento y monitoreo constante para todo lo relacionado a la falsificación de billetes", señaló Plazas.



Asimismo, recalcó que no había ningún tipo de problemas con estos billetes y que el Banco realiza un monitoreo constante para identificar posibles falsificaciones.



"Los billetes colombianos son seguros, tienen elementos de seguridad que pueden ser validados por el público. La información está en la página web, para que puedan identificar un billete falso", añadió.



De igual forma, explicó como poder identificar un billete autentico y falso, por ejemplo, en la parte frontal del mismo, donde está la imagen, hay un dibujo que, si se gira levemente, debe cambiar de color azul a verde y "da una sensación de movimiento".



Plaza afirmó que este elemento en particular era "difícil de falsificar", por lo que los colombianos pueden verificar siempre de esa forma.



Además, hay un "hilo de seguridad que tiene el mismo efecto" de cambio de color. Sin embargo, Plaza aclaró que sí existe un riesgo de falsificación y que los delincuentes se aprovechan del "desconocimiento" de las personas.