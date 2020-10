Así va la reactivación del turismo en el Valle

Juan Felipe Delgado Rodriguez

De las estrategias en las que trabaja la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca para impulsar, motivar y reactivar el sector, habló Julián Franco, titular de ese despacho, en el Facebook Live de El País.



El funcionario, quien completó cuatro años y medio laborando en esta dependencia, también contó sobre el panorama actual del sector y los planes que tienen para apostarle a la internacionalización.

¿Cómo nos fue en el turismo durante la semana de receso?



El turismo se va a ir recuperando, ya ha mostrado signos bastante interesantes, pero no hay que cantar victoria porque todavía estamos ante cifras muy por debajo de lo que veníamos registrando previo a la pandemia.



De la semana que acaba de pasar, hay destinos como Buga que empieza a superar ocupación del 50 %. Hasta hace dos semanas, estábamos registrando 15 % de ocupación. Otros destinos como Calima - Darién llegaron casi al 45%. Buenaventura empezó a registrar cifras por encima del 30 %.



El aeropuerto está registrando alrededor de 80.000 pasajeros, de los cuales 7000 en vuelos internacionales.

¿Cómo está la ocupación hotelera en Cali?

Tenemos una dificultad grande y es que depende de un mercado nacional e internacional mucho más fuerte. Y dada la nueva dinámica laboral porque Cali también depende de un mercado de turismo de negocio importante que se ha visto reducido por las nuevas tecnologías, entonces ya no hay tanta necesidad de viajar hacia el destino.

Cali es el que más golpeado está en ocupación, estamos alrededor del 20 %, 25 %, mostrando signos de recuperación, pero va más lento que los demás.

¿Qué expectativas tienen en el sector para diciembre?

Hay que hacer una mirada de este último trimestre porque tenemos varios puentes, a medida que los festivos avancen esperamos que las cifras vayan mejorando. Diciembre es un mes muy importante para Cali, en particular la feria que seguramente va a hacer mixta, eso va a generar dificultades en lo que antes registrábamos.



Las cifras previas a la pandemia no vamos a recuperarlas sino en dos o tres años, esperamos que sea antes. La dinámica de esas cifras nos han sorprendido para bien, es decir, pensábamos que iba a hacer más lento. Este es un año de supervivencia para el sector. 2021 lo proyectamos con unas mejoras interesantes.

¿Ha hablado con el comité de la Gobernación sobre qué harían frente a un posible pico del virus?

Todo el tiempo estamos monitoreando, hay un espejo claro que es Europa. Francia anunció medidas complejas de confinamiento, estamos evaluando el caso de Madrid, Barcelona, vemos lo que ha pasado allá y nos preocupa porque las cifras están aumentando en el Valle. La sensación que hemos tenido es que cuando se empiezan a levantar los confinamientos, la gente se relaja, cree que se acabó el covid y esa no es la realidad.



El Valle tiene mucha potencia en el turismo ecológico, ¿qué está haciendo el departamento para vender esas riquezas de la región?

La tendencia que venía desde antes hacia un turismo de naturaleza ahora es mucho más marcado.



Trabajamos en tres frentes de trabajo: competitividad, promoción e infraestructura turística. Queremos trabajar en mejorar la calidad de la oferta turística del departamento.



No estamos diciendo que no vamos a tener una oferta para el mochilero, sino que tengamos varias, una para el turista de alta capacidad adquisitiva, para eso hay que mejorar la oferta.



También necesitamos mejorar el bilingüismo, por eso estamos trabajando en un proyecto de bilingüismo que vamos a lanzar el próximo año para tener 50 guías bilingües, hoy en el Valle hay 5 certificados.

Están trabajando en el pasaporte ‘Valle Pass’, ¿cómo les ha ido?

En términos de promoción la estrategia es ‘Viajáte el Valle’ que tiene tres iniciativas. Una es VisitValle Oficial, una cuenta en Instagram y Facebook, dedicada a inspirar al turista. Otra, es un programa en alianza con Telepacífico que va a tener 15 capítulos para mostrar diferentes locaciones.



Y está el ‘Valle Pass’, lo vamos a lanzar el 26 de octubre. El pasaporte se va a comercializar a través de Cali Valle Bureau, va a tener un costo de $99.000 y eso va a integrar 22 atractivos del Valle, quien lo compre va a obtener un descuento, y por otro lado va a tener acceso a 58 empresas (que van a ir creciendo) vinculadas al programa, para que la persona que tenga ese pase, lo muestre en el negocio y pueda tener un descuento.

¿Cómo está el panorama de los vuelos internacionales?



Hay muchas variables al momento de tener una reapertura, saber cómo está el lugar de origen, el de destino, que sería el caso nuestro; cuáles son las medidas que se están estableciendo. No vemos con buenos ojos que haya cuarentenas obligatorias para viajar. Creemos que Panamá es el próximo destino que se va a abrir. En el caso de Lima nos ha manifestado que este año no va haber reapertura. Con Chile podría ser otra posibilidad, pero no es una certeza.

¿Cuántos negocios de este sector cerraron durante la pandemia?

Depende de la categoría del negocio. En caso de restaurantes, alrededor del 30 % han quebrado, hay negocios que han decidido no cerrar por completo. En hotelería hay cifras más alarmantes, pero estamos haciendo el análisis de cuáles son los que no van a volver nunca más.