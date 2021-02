Arranca vacunación de adultos mayores en Cali y el Valle

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hoy arrancará el proceso de inmunización contra el Covid-19 en los adultos mayores de 80 años en Cali y en varios municipios del Valle. Este iniciará con las 8816 dosis de CoronaVac, la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, que envió el Ministerio de Salud para esta población al departamento.



El antídoto se empezará a aplicar a los adultos mayores que están priorizados dentro de la primera etapa del plan de vacunación nacional, quienes residen en centros geriátricos, en reclusión, y en sus domicilios.



Así lo confirmó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán: “Lo que nos manifiestan es que están en periodo de distribución, escuchamos al Ministro de Salud que esta semana están distribuyendo en todo Colombia. Entre jueves y viernes llega el segundo lote de vacunas”.

Puede leer: Siguen bajando los casos diarios de covid-19 en el Valle: este miércoles reportaron 378

Cabe recordar, que al departamento se le han asignado 16.858 dosis de CoronaVac: 8042 que serán para el personal de salud de primera línea en 40 municipios (menos en Cali y Buenaventura), que serán distribuidas en clínicas de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, y para cubrir el servicio de urgencia del resto del departamento; y las 8816 primeras dosis para mayores de 80 años de todos los municipios. En total son 108.000 personas en este rango de edad en el Valle.



En Cali se está a la expectativa de recibir 1637 dosis de la vacuna para empezar su aplicación. Las Empresas Sociales del Estado son las encargadas del proceso de vacunación en 187 hogares de larga estancia de la ciudad, en los que se han identificado 1406 son personas mayores de 80. La idea es que una vez llegue el antídoto será distribuido en las diferentes ESE para aplicar en geriátricos, y en las IPS vacunadoras.

Nos da una gran alegría seguir en el proceso de vacunación, que vamos a cerrar la primera línea con el personal de salud UCI y que vamos a empezar con los mayores de 80 años”, Clara Luz Roldán,

gobernadora del Valle.

Así va la preparación

​

De acuerdo con Angie Gutiérrez, gerente de la Red de Salud del Norte, la Secretaría de Salud Municipal “hará la entrega de los biológicos para la vacunación de los adultos de 80 años que estén en los hogares de larga estancia. Tenemos 35 hogares en la zona de influencia, vamos a vacunar aproximadamente a 288 personas, y en el Hospital Joaquín Paz Borrero se vacunarán más de 3552 adultos”, indicó.



Asimismo, detalló: “Los biológicos los entregan bajo un protocolo de refrigeración, cada IPS debe tener para almacenarlos y los llevamos los hogares en unas neveras portátiles especiales”.



La idea, añadió Gutiérrez, es “ir en el móvil de vacunación, ahí estamos preparados con personal médico, enfermera y un equipo de reanimación por si existe un evento adverso”.



Asimismo, María Piedad Echeverry, gerente de la ESE Ladera, que tiene a cargo el mayor número de hogares geriátricos de la ciudad, comentó que se vacunarán en total 2027 adultos mayores de 80 años en cerca de 122 ancianatos ubicados las comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20, 22, y en la zona rural.



“Para cada una de esas atenciones tenemos que tener el equipo de facturación, el que va a colgar información en el Paiweb (sistema de Minsalud donde se hace seguimiento a la vacunación); ambulancias o un equipo médico pendiente; vacunadora, jefe de enfermería, y anotadora, que es quien le lee el derecho a cada persona. En el caso que la persona no pueda firmar por su condición de salud, el ancianato debe ejercer como regulador de esa autorización”, aseveró Echeverry, quien además precisó que el inicio de la vacunación de la ESE arrancará en el Ancianato San Miguel.



El gerente de este hogar, Héctor Fabio Cortés, mencionó que los 136 adultos mayores de 80 años “están dispuestos a vacunarse porque lo ven como una posibilidad para no sufrir la enfermedad y una esperanza para regresar poco a poco a la normalidad”.



Además, contó que la vacunación en el ancianato San Miguel “se hará en el área hospitalaria; ya hicimos reuniones con los adultos mayores informándoles que la vacuna es decisión de cada uno. El día de la vacunación los vamos a observar durante todo el día”.



De igual forma, las diferentes EPS de la ciudad están actualizando las bases de datos para identificar el personal priorizado que deberá agendarse para recibir la vacuna en una IPS autorizada o para que un grupo extramural puede aplicarla en su domicilio, si la persona no puede movilizarse por enfermedad .



De acuerdo con Lina Morales, gerente de la red servicios de salud EPS Comfenalco Valle, “estamos atentos a recibir las listas que tiene Minsalud, que son las oficiales con las cuales se va a hacer el proceso de vacunación, pero a modo de preparación cada una de las EPS ha hecho el proceso de identificación”.



Y destacó la importancia que las personas realicen el proceso de actualización de datos “porque de eso también va a depender el éxito de la vacunación”, dijo Morales, quien contó en la EPS el 93 % de los adultos mayores de 80 años con quienes se han contactado tiene intención de vacunarse, “es muy positivo”, finalizó.



Eficacia de antídoto de Sinovac

​

La vacuna CoronaVac desarrollada por la farmacéutica china Sinovac tiene una efectividad global del 50,38%, según resultados de ensayos clínicos que se llevó a cabo en trabajadores de la salud en Brasil. Es decir, que el porcentaje excede el mínimo requerido por la Organización Mundial de la Salud para su aprobación que es del 50%.



De hecho, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que el biológico chino está por encima del estándar con 50.3 %, “esa eficacia se da en un estudio donde solo se le aplicó a personal de la salud que atiende covid, donde el nivel de contagio es mucho mayor. Pero en los estudios poblacionales la eficacia es del 90 %”, aclaró.



Cabe recordar que en ensayos clínicos realizados en Turquía, la vacuna de Sinovac mostró una efectividad del 91,5% para prevenir la enfermedad.



Este antídoto contra covid funciona con el virus inactivado, es decir, la vacuna tiene “el virus completo pero que está muerto, pero permite que al ser inyectado despierte la respuesta inmunológica de la persona, no tienen ningún mecanismos de infectocontagiosidad, de producir enfermedad”, explicó Ernesto Martínez, infectólogo de Christus Sinergia y el HUV.

Asimismo, el infectólogo José Millán Oñate, anotó: “todas las vacunas con respecto a la eficacia a hospitalización y muerte es del 100 %”, es decir, todas han mostrado ser efectivas en evitar que la persona se hospitalice o fallezca por covid.

Más vacunas de Pfizer

​

Este miércoles llegó al país el segundo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech. En total llegaron 50.652 dosis que serán distribuidas en departamentos, para ser aplicadas al personal de salud de primera línea en las capitales.



Estas dosis “se complementarán con 100.000 dosis adicionales que llegarán la próxima semana, con lo que continuamos vacunando al personal de salud”, dijo el viceministro de Salud, Alexander Moscoso.

Al Valle le asignaron 4698 dosis, las cuales serán para completar la inmunización del personal que atiende pacientes covid en Cali.