Jugador del Deportivo Cali que aparece en el video de una fiesta aclaró la situación

Francisco Henao

El video de una fiesta que circula en redes sociales y en la que están varios jugadores del Deportivo Cali, causó mucho malestar entre los aficionados azucareros.



En las imágenes aparecen Andrés Balanta, Kevin Velasco y Hárold Gómez acompañados de otros amigos.



Los hinchas se pronunciaron y pidieron respeto por la institución, sobretodo cuando el equipo está a las puertas de afrontar una fase decisiva en el torneo.



El País contactó a uno de los implicados, el lateral Hárold Gómez, quien categóricamente dijo que ese video no es reciente.



"Es un video de hace tiempo, estábamos en vacaciones; lo estoy viendo y la verdad no sé con qué intención lo hacen", aseguró Gómez.



Manifestó que "pareciera que la intención de algunos es dañar o desestabilizar con eso. El video, repito, no es reciente".



Deportivo Cali no se ha pronunciado sobre este tema. Los azucareros se alistan para enfrentar el domingo a Millonarios en la última fecha del todos contra todos.