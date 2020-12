Daniel Molina Durango

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se mostró indignado por las amenazas que el equipo recibió en sus dos sedes (Pance y Álex Gorayeb) por parte de algunos fanáticos en la previa del partido de este martes frente a Millos, en el que los verdes ganaron por penales y clasificaron a la Copa Suramericana 2020.

El uruguayo, que no pudo estar en el estadio de Palmaseca tras dar positivo por covid-19, le concedió una entrevista al canal Win Sports, en la que, además de respaldar a sus jugadores, dejó una frase contundente: "Esto (las amenazas) es uno de los temas que voy a tener que pensar".

Le puede interesar: Deportivo Cali venció en penales a Millos y se quedó con el boleto a la Copa Suramericana

Así lo afirmó textualmente el 'charrúa', tal y como se ve al final de este video:

➕⚽ ""Veníamos muy golpeados, teníamos mucha presión” Alfredo Arias#MuchoMásFútbolpic.twitter.com/1h6Lrdifj4 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) December 30, 2020

"A veces se confunde esto de ser hincha con amenazar, con hacer cosas que no van con el deporte, pero no por eso me voy a callar. Para mí eso no tiene aceptación alguna", sostuvo el experimentado entrenador, en referencia al grupo de aficionados que le bloqueó al equipo durante un tiempo la salida de la sede de Pance.



Le puede interesar: Hinchas del Deportivo Cali bloquearon la salida del equipo en la sede de Pance

Sobre lo que fue el triunfo por penales de su equipo, Arias sostuvo: "Estoy más tranquilo, la pasé muy mal porque no le recomiendo a nadie esta situación de que en un partido se decidía todo", sostuvo.

"Nosotros veníamos muy golpeados por lo que nos había pasado anteriormente y no estábamos para jugar un partido tan definitorio pero esto es profesionalismo", agregó.

Cabe anotar que Alfredo Arias renovó hace unos meses con el Deportivo Cali hasta diciembre del 2021.



Tanto el uruguayo como el equipo han sido blanco de fuertes críticas tras las eliminaciones en Liga, Copa Colombia y Copa Suramericana 2020.

Los azucareros piensan ya en un 2021 con grandes retos, como lo será jugar de nuevo la Suramericana.



Para eso, confirmaron ya la llegada de los delanteros Marco Pérez y Michell Ramos, del arquero uruguayo Guillermo de Amores y del defensa Jorge Arias.