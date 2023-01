Zuleiny Rodríguez, la cuota vallecaucana en la gala final de los Premios Oster

Este sábado se efectuará la ceremonia de premiación de la campaña Oster® te Inspira, la cual otorgará beneficios para seis destacados deportistas del país a través de la entrega de becas deportivas.



La gala se cumplirá en las instalaciones del Club Campestre de Cali y allí estará presente la atleta caleña Zuleiny Rodríguez, figura del tenis en silla de ruedas.



‘Zuly’, como le dicen con cariño sus más allegados, nació con una malformación congénita en sus miembros inferiores, por lo que a corta edad tuvo que perder ambas extremidades en una cirugía de amputación.



En su adolescencia practicó natación, luego le siguió el baloncesto, hasta que, gracias a un amigo, conoció el tenis en silla, disciplina con la que se vinculó a la Liga Vallecaucana.



“Uno no elige como nace, pero si elige la forma en la que quieres vivir la vida. Yo he elegido que mis prótesis me van a acompañar a cada uno de los sitios donde quiero cumplir mis sueños. Literalmente son mi sostén y con ellas hemos logrado muchas cosas que son el principio de todas las bendiciones que Dios tiene en mi camino”, reflexionó la tenista colombiana.



Con una silla y una raqueta prestada, ‘Zuly’ participó en los Juegos Parapanamericanos de Sao Paulo en 2017, donde ocupó la quinta casilla, ratificando su tesón por el deporte.



En el 2018 fue campeona de sencillos y subcampeona de dobles en Perú, subcampeona de sencillos y dobles en categoría abierta y subcampeona en sencillos categoría juvenil; medalla de bronce en la Copa del Mundo en Holanda.



En la temporada 2019 fue campeona de dobles en Croacia, subcampeona en sencillos y campeona de dobles en Cali, subcampeona de dobles en Chile y consiguió un quinto lugar en la Copa del Mundo en Israel.



Este año el objetivo de Zuleiny será obtener un cupo a los Juegos Parapanamericanos de Santiago, donde participará por primera vez en categoría abierta. “Estoy trabajando muy fuerte para clasificar, por la fecha de cierre de esa fase clasificatoria, implica tener muchos viajes para asistir a competencias que nos den puntaje para el ranquin”.

Otro de los sueños de la atleta vallecaucana será representar a Colombia en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.



Sus retos como profesional también van más allá de las canchas. Zuleiny tiene un emprendimiento personal. ‘Zuly Arepas Cocina Ancestral’ es un sitio gastronómico dedicado a la venta de arepas, el cual cuenta con el apoyo de su madre Johana.



“‘Zuly Arepas es mi sueño, es mi amor. Trabajamos de acuerdo a los antiguos secretos ancestrales de cocción, con los mejores ingredientes”, indicó.



A sus 21 años quiere seguir construyendo una vida llena de retos y logros en sus dos facetas: como tenista y empresaria. Es por ello que la motiva que a su corta carrera lleguen reconocimientos como los que va a recibir de la marca Oster.



“Ser una de las finalistas de esta campaña es una gran bendición. Sé que esta beca va a construir de forma positiva a mi carrera deportiva que justo esta temporada es muy importante. Muy agradecida y contenta por este reconocimiento”, concluyó Zuleiny.

¿Cómo se decidirán los ganadores?

A partir del 20 de diciembre de 2022, los colombianos conocieron las historias de los finalistas y votaron por su favorita en la app Oster®, disponible en Google Play y Android. Estos votos contarán por el 20% del resultado en el juzgamiento final.



Este juzgamiento final, que se efectuará este sábado en las instalaciones del Club Campestre de Cali, contará con un panel de expertos entre los que destacan Tatiana Calderón, la piloto colombiana que este año puso a brillar la bandera nacional en las pistas de la Fórmula 2 y la Indycar, y única mujer de América Latina en haber conducido un monoplaza de Fórmula 1; Nelson Crispín, el para nadador que ganó siete medallas en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020; un representante del Comité Paralímpico Colombiano y un representante de la mesa sectorial del deporte del SENA.



La votación de este jurado corresponderá al 80% restante de la calificación final.



Con los resultados de estas votaciones se dará a conocer el orden de los ganadores de las becas deportivas: 35 millones de pesos para el primer lugar, 25 millones para el segundo lugar y 15 millones para el tercero, en cada una de las modalidades tanto convencional como para-deportistas.



Esta sexta versión de ‘Oster Inspira’ da continuidad a las seis ediciones anteriores, donde se han entregado un total de 980 millones de pesos a 68 jóvenes deportistas, de diferentes regiones del país y que constituyen la reserva del talento deportivo nacional.