Valle se enfrenta a Bolívar este domingo por el título del Campeonato Nacional de Voleibol

El sexteto de voleibol masculino categoría de mayores del Valle del Cauca se impuso en la noche del sábado 3-0 sobre Antioquia con parciales 25-20; 25-18 y 25-18 en la penúltima jornada del Campeonato Nacional que se juega en Cali.



Los vallecaucanos quedaron a un paso de alzarse con el título al sumar 20 puntos, tres más que los antioqueños y el equipo de Bolívar, que también tiene una opción de ser campeón.



La Selección Valle enfrentará a Bolívar este domingo a las 4:00 pm, en el coliseo Francisco Chois, en el último cotejo del campeonato donde los locales tiene la mayor oportunidad de lograr el título.



El único marcador con el que Valle puede perder el título y ganarlo Bolívar es que el juego quede 3-0 en favor de los costeños, pues les permitiría sumar cinco unidades llegando a 22 puntos, dejando a los vallecaucanos con 20.



Por su parte los antioqueños, que lideraron por mucho tiempo el Campeonato Nacional, quedaron sin ninguna posibilidad de ser campeones gracias a la derrota del sábado frente a Valle, ya que este domingo juegan ante Colombia y los puntos que se sumen ante el combinado nacional no cuentan para el torneo por estar en calidad de invitado.



Tabla de posiciones:

​

Valle A - 20 puntos

Bolívar - 17 puntos

Antioquia - 17 puntos

Valle B - 6 puntos

Córdoba - 3 puntos

Atlántico - 2 puntos



Última fecha del Nacional de Voleibol:



1:00 pm, Valle B vs Atlántico

2:30 pm, Colombia vs Antioquia

4:00 pm Valle A vs Bolívar