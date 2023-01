Ucrania acusa al Comité Olímpico Internacional de promover la guerra con Rusia.

La presidencia ucraniana alzó el tono este lunes contra el Comité Olímpico Internacional (COI) y lo acusó de ser "un promotor de la guerra", por examinar la posibilidad de autorizar la participación de atletas rusos bajo bandera neutral en los Juegos de París de 2024.



"El COI es un promotor de la guerra, el asesinato y la destrucción. El COI observa con placer a Rusia destruir Ucrania y ofrece luego a Rusia una plataforma para promover el genocidio" de los ucranianos, lanzó en Twitter el consejero de la presidencia Mijáilo Podoliak, dirigiéndose de manera personal al alemán Thomas Bach, jefe del Comité.



"Es evidente que el dinero que compra la hipocresía olímpica no está impregnado con el olor de la sangre de Ucrania. ¿No es así señor Bach?", dijo.



Tras la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022, Ucrania pide excluir a los ciudadanos de Rusia y de Bielorrusia, un país aliado del Kremlin, de los Juegos Olímpicos de 2024 en París.



- Bajo bandera neutral -

Pero el COI declaró la semana pasada que "estudia" la posibilidad de autorizar la participación bajo una bandera neutral de los rusos y bielorrusos que están vetados de la mayoría de las competiciones internacionales desde el inicio del conflicto.



Esta posibilidad generó indignación en Ucrania.



El COI, que había "recomendado" a finales de febrero de 2022 a las federaciones internacionales excluir a los rusos y a los bielorrusos de sus competiciones tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, no ha decidido nada por ahora y deja a cada federación la decisión de reintegrarlos o mantenerlos fuera.



"Ningún deportista debería ser prohibido de competición solo por su pasaporte", reafirmó en un comunicado el ejecutivo de la instancia olímpica, una proclamación de principio apoyada este fin de semana por la Asociación de los Comités Nacionales Olímpicos.



Entre las federaciones internacionales, las únicas habilitadas para decidir quién participa en sus competiciones, la gimnasia y el judo - dos deportes olímpicos importantes - aplaudieron el viernes el principio de "no discriminación" de los deportistas, y "de independencia" del deporte frente a la política.



"Quedan muchos obstáculos por superar antes de permitir a los gimnastas rusos y bielorrusos participar en las competiciones internacionales. Pero el deporte consiste en hacer posible lo imposible", añadió la Federación Internacional de Gimnasia.



Pero en espera de que cada instancia se determine por su disciplina, el COI concentra las críticas de Kiev, que amenazó el jueves con boicotear los Juegos Olímpicos de 2024 en París, así como del gobierno británico y del comité olímpico danés, opuestos a una participación rusa.



Las proposiciones del COI el miércoles han constituido hacer oídos sordos a las reclamaciones de Ucrania, que quería ver a los rusos y bielorrusos excluidos de los Juegos de 2024, sin esperar la evolución del conflicto.



- Denuncia de Zelenski -

Furioso, el viernes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski denunció la "hipocresía" del COI e invitó a Bach a visitar Bajmut, uno de puntos más candentes de la guerra con Rusia.



Solicitada por la AFP, la instancia olímpica no ha comentado nada por ahora sobre esta proposición, ni sobre las críticas ucranianas.



El domingo, Zelenski informó en su alocución diaria que envió una carta a su homólogo francés Emmanuel Macron para pedirle que los deportistas rusos sean excluidos.



"El olimpismo y los estados terroristas no deben cruzarse", lanzó Zelenski.



El lunes por la mañana, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, señaló por su parte que 45 de las 71 medallas rusas en los Juegos de 2020 de Tokio (ganadas bajo bandera neutral, ya que el país fue excluido por dopaje organizado), habían sido ganadas por deportistas miembros del CSKA, el club del ejército ruso, es decir "el ejército que comete atrocidades, mata, viola y roba".



"Eso es lo que el COI ignorante quiere poner bajo bandera blanca para permitirlos participar", fustigó el ministro.



Según el sitio del ministerio ruso de la Defensa dedicado al CSKA, el club contaba con unos 10.000 licenciados en 2020, y había ganado 1.399 medallas en la historia olímpica.