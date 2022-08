¡Ya hay fecha y hora!: Conozca el siguiente paso del US Open de Camila Osorio y Daniel Galán

La organización del US Open 2022 ha revelado el orden del día para el miércoles 31 de agosto, día en el que se conocerán los primeros clasificados a la tercera ronda; además del inicio de los torneos de dobles: masculino, femenino y mixtos. Justamente, en el orden del día aparece la tenista colombiana Camila Osorio, quien busca mejorar lo hecho el año anterior, donde cayó en segunda ronda.



La jugadora del Equipo Colsanitas se medirá en el segundo turno del Campo N.° 17 a la estadounidense Alison Riske, 29ª preclasificada. La programación empieza a las 10:00 a.m., por lo cual se espera que Osorio esté en campo después de las 12:00 p.m., teniendo en cuenta que en el primer turno se desarrollará un partido femenino.



Por su parte, la apoteósica victoria de Daniel Galán sobre Stefanos Tsitsipas en la primera ronda del US Open 2022 es algo del pasado, pues este miércoles saltará a campo para tratar de seguir con vida en el certamen neoyorquino y, dicho sea de paso, igualar su mejor resultado en un Grand Slam, recordando que alcanzó la tercera ronda en Roland Garros 2020.



La organización del certamen americano sacó a Daniel Galán de la cancha Louis Armstrong, donde venció al griego, y lo ubicó en el tercer turno de la cancha N.°11, después de un partido masculino y uno femenino, en una programación que empieza las 10:00 a.m. (Hora Colombiana), por lo cual se prevé que el jugador del Equipo Colsanitas este en cancha después de las 2:00 p.m. El rival de la raqueta cafetera es el australiano Jordan Thompson.