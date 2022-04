Vuelve 'su majestad': Roger Federer regresa a la competencia del tenis para finales de 2022

Roger Federer, que no juega un partido en competición desde Wimbledon 2021 y que cumplirá 41 años este verano, "confirmó su participación" en el torneo de Basilea a finales de octubre, anunciaron los organizadores este martes en un comunicado.



"Roger Federer (...) será el cabeza de cartel" del torneo organizado en su ciudad natal del 24 al 30 de octubre, escribieron. "Luego de la Laver Cup en Londres (del 23 al 25 de septiembre), él añadió Basilea en su agenda y confirmó su participación a la dirección del torneo".



"Impaciente por volver a jugar en casa", comentó en redes sociales el suizo con 20 trofeos de Grand Slam.



Federer, adelantado a comienzos de año en la carrera de los títulos de Grand Slam por Rafael Nadal, campeón en Australia de un 21º 'Grande', no juega en el circuito ATP desde su derrota en cuartos de final del último Wimbledon en julio de 2021, ante el polaco Hubert Hurkacz. Después fue operado de la rodilla derecha por tercera vez en un año y medio.



A comienzos de marzo, el antiguo N.1 del mundo había fijado el horizonte para su regreso "a final del verano, inicio del otoño", boreal.



"Estoy bien, mucho mejor. Durante dos meses me desplazaba con muletas, fue largo y tuve que empezar desde cero. Pero era lo que había que hacer. La rodilla no iba bien después de Wimbledon", explicó entonces.



El campeón suizo, ganador de 103 títulos a lo largo de sus más de 20 años de carrera, sólo jugó 13 partidos en 2021 y seis en 2020. Actualmente es 41º en la clasificación ATP.