Tsitsipas se enteró de la muerte de su abuela antes de la final de Roland Garros

Ricardo Micolta Angulo

Stefanos Tsitsipas confesó este lunes por la mañana que se enteró de la muerte de su abuela sólo unos minutos antes del inicio de su final de Roland Garros, perdida en cinco sets ante Novak Djokovic el domingo.



El jugador griego de 22 años dedicó su primera final de Grand Slam a su abuela paterna, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



"Cinco minutos antes de que saltase a la pista, mi muy querida abuela perdió su combate por la vida. Una mujer sabia, cuya fe en la vida y su voluntad de dar y ofrecer no pueden compararse con nadie más que yo haya conocido", escribió Stefanos Tsitsipas.



"Es importante que haya más personas como ella en este mundo. Porque la gente como ella hacen vivir. Ellos hacen soñar".





Tsitsipas es considerado como el heredero de los tres gigantes del tenis Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Pero luego de haber conocido esa mala noticia, declaró que había cosas más importantes en la vida que ganar trofeos.



"La vida no es ganar o perder. Se trata de disfrutar cada instante de la vida, sólo o con los demás", afirmó. "Vivir una vida plena de sentido, sin miseria ni abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias está bien, pero no lo es todo", concluyó.