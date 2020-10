¡Sorpresa! Novak Djokovic quedó eliminado en los cuartos de final del ATP Viena

Juan Carlos Pamo

El número uno mundial, Novak Djokovic, quedó eliminado en los cuartos de final del torneo de Viena tras ser barrido de la pista este viernes por el italiano Lorenzo Sonego (42º) por un inapelable 6-2 y 6-1.



"He jugado el mejor partido de mi vida", declaró Sonego, citado por la ATP. "Novak es el mejor (tenista) del mundo (...) ¡Es increíble!", celebró.



Es apenas la segunda derrota con la raqueta en la mano de Djokovic esta temporada, tras la sufrida ante Rafa Nadal en la final de Roland Garros hace tres semanas. El serbio había perdido también pero por descalificación en el Abierto de Estados Unidos.



Djokovic no caía contra un jugador situado tan abajo en el ránking ATP desde hace más de dos años. Fue en 2018, cuando perdió en cuartos de final de Roland Garros ante otro italiano, Marco Cecchinato, que entonces era 72º del mundo.



Lorenzo Sonego es además 'lucky loser' (repescado tras caer en las rondas de clasificación) en esta cita en la capital austríaca.



Con su derrota en Viena, Djokovic dejó pasar la ocasión de asegurar matemáticamente esta semana el número uno hasta el final de la temporada, algo que habría logrado en caso de levantar el trofeo el domingo.



Sonego jugará en semifinales ante el vencedor del último cuarto de final, que enfrenta al británico Daniel Evans (33º) con el búlgaro Grigor Dimitrov (20º).



El día tuvo otras sorpresas en el torneo vienés. El ruso Daniil Medvedev (6º del mundo) fue derrotado por 6-4 y 7-6 (7/5) por el sudafricano Kevin Anderson, un 'ex top 10' caído ahora al 111º puesto.



En semifinales, Anderson se enfrentará al ruso Andrey Rublev (8º), que eliminó al número 3 mundial, Dominic Thiem, que perdió en su país por 7-6 (7/5) y 6-2.



El torneo de Viena se disputa en superficie dura y reparte 1.550.950 euros en premios.