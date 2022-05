Sin Nadal, el camino de Roma se presenta más despejado para Djokovic

La derrota del vigente campeón y 'rey de la tierra' Rafael Nadal, el jueves en Roma, despejó el camino para el nuevo favorito Novak Djokovic, clasificado este viernes a semifinales, pero también para Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, los otros tres semifinalistas.



En categoría femenina, la vigente campeona y N.1 del mundo Iga Swiatek no muestra signo alguno de debilidad con una 26ª victoria consecutiva, sinómino de semifinal, una ronda a la que pasó la tunecina Ons Jabeur después de derrotar a la griega Maria Sakkari.



Sin el fenómeno Carlos Alcaraz, ausente para preparar Roland Garros (22 mayo-5 junio), y sin Nadal, el emperador con diez títulos en Roma, lesionado, Novak puede aspirar a un sexto título en la tierra batida de la ciudad eterna. Y a un primer título en 2022, después del paso en falso que supuso su rocambolesca expulsión de Australia por no estar vacunado.



'Nole' se impuso en un duelo de muy alto nivel contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (9º del mundo) 7-5, 7-6 (7/1).



Esta trabajada victoria asegura al serbio conservar el lunes el N.1 de la jerarquía mundial, que habría pasado a manos del ruso Daniil Medvedev en caso de derrota antes de semifinales.



El serbio, ya cinco veces ganador sobre la tierra batida de la ciudad eterna, se enfrentará en semifinales con el noruego Casper Ruud (10º), al igual que en su último título en el Foro Itálico, en 2020.



En su primer duelo con 'Nole', un excelente Auger-Aliassime hizo todo lo posible para ganar al serbio, apoyándose sobre todo en su servicio devastador y en una gran paleta de golpes.



El joven canadiense de 21 años, ganador en febrero de su primer torneo ATP (en Róterdam), obligó al serbio a un tie-break en el segundo set.



Pero 'Nole' tuvo sangre fría y acabó llevándose el partido en 2 horas y 10 minutos, en la que fue su 999ª victoria en el circuito. En caso de nueva victoria el sábado, entrará en el selecto grupo de jugadores con 1.000 o más victorias (junto a Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl y Rafael Nadal).



Antes, el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, logró su pase a las semifinales del torneo de Roma al vencer al chileno Cristian Garín (45º) 7-5, 6-2 y se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, que derrotó 7-6 (7/5), 6-2 al italiano Jannik Sinner.



- Tercera semi Zverev-Tsitsipas -

Después de diez juegos igualados, Zverev rompió el saque de Garín para adelantarse 6-5 y cerrar el primer set con su saque. En la segunda manga, el alemán rompió el servicio del chileno en el primer juego para encaminar una nueva victoria.



Zverev, finalista en Madrid el pasado domingo, se enfrentará en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas (5º), que sufrió para lograr vencer el primer set en el 'tie break' contra el italiano Jannik Sinner (13º), quien tras el esfuerzo, pidió una pausa médica.



En la segunda manga, con menos dificultades, el griego logró cerrar el pase a la semifinal con su segunda bola de partido, después de una interrupción de cerca de diez minutos por una urgencia médica en las gradas.



Esta será la tercera vez que Zverev y Tsitsipas se encuentran en una semifinal esta temporada.



El canadiense Denis Shapovalov, verdugo de Nadal, perdió ante Casper Ruud 7-6 (9/7), 7-5.



- 26 victorias seguidas de Swiatek -

En categoría femenina, la N.1 del mundo y vigente campeona Iga Swiatek persigue una quinta final consecutiva, después de imponerse 7-6 (7/2), 6-0 a la canadiense Bianca Andreescu (90ª).



Swiatek se enfrentará en semifinales a la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie, en una repetición de la final de Stuttgart, a finales de abril, donde la polaca de 20 años conquistó su cuarto torneo consecutivo tras Doha, Indian Wells y Miami.



La ganadora de Roland Garros en 2020 no ha cedido un solo set en Roma, encadenando 26 victorias seguidas.



Desde el año 2000, sólo Venus Williams (35, el récord), Serena Williams y Justine Henin han mejorado esos números: "Estoy bastante contenta por ello porque la regularidad es en lo que quería trabajar el año pasado".



La tunecina Ons Jabeur, ganadora en Madrid en ausencia de Swiatek, se apoyó en su buen momento de forma y de confianza para enderezar una situación comprometida ante la griega Maria Sakkari (4ª) 1-6, 7-5, 6-1.



"Confirmar la actuación de Madrid es muy importante para mí", comentó la tunecina, quien expresó el lunes su voluntad de ganar un Grand Slam este año.



Se jugará el pase a la final en Roma ante la rusa Darya Kasatkina.