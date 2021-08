Sin las figuras de Nadal, Djokovic y Federer, arranca el Masters 1000 de Cincinnati

Sin los astros Novak Djokovic, Rafael Nadal y Rogers Federer, arranca este lunes el torneo de tenis Masters 1000 (ATP) y el WTA 1000 de Cincinnati, con el argentino Schwartzmann, el chileno Garín y los españoles Pablo Carreño, Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza entre los sembrados.



El torneo pone a punto a los jugadores para la disputa del Us Open, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.



Los 10 mejores jugadores habituales volverán a la cancha esta semana mientras hombres y mujeres compiten en el gran evento final que los pone a punto para el Grand Slam del US Open, que comenzará el próximo 30 de agosto en Nueva York.



A los lesionados Federer y Nadal se suma la ausencia del número uno del mundo Djokovic, quien continúa su periodo de descanso tras una participación olímpica que terminó sin medallas para el serbio.



Sin los tres supercampeones del tenis, el torneo tendrá el retorno al circuito de Alexander Zverev -que se perdió Toronto para recuperarse físicamente tras ganar la medalla de oro en Tokio.



Zverev, a los 24 años, ya posee tres títulos Masters 1000. El alemán se lleva el tercer cabeza de serie detrás del ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.



"Nunca he ganado un Grand Slam", dijo Zverev. "Pero estaba a dos puntos el año pasado en Nueva York" cuando perdió ante Thiem.



El argentino Diego Schwartzmann es el décimo sembrado, Cristian Garín el 16 y los ibéricos Carreño y Bautista el 7 y 13, respectivamente.



El italiano Matteo Berrettini jugó por última vez la final de Wimbledon contra Djokovic hace más de un mes, pero se saltó los eventos preliminares norteamericanos para curarse de una lesión, es el quinto cabeza de serie detrás del ruso Andrey Rublev.



Medvedev a modo favorito:

​

Medvedev se perfila como el hombre a vencer en el evento de la era covid-19 que planea permitir el 100% de fanáticos en las gradas, en el escenario enclavado en el Medio Oeste.



El cuadro femenino dará la bienvenida a la mejor pareja actual del mundo: la australiana Ashleigh Barty y la japonesa Naomi Osaka tomarán las dos primeras cabezas de serie, respectivamente, mientras que la española-venezolana Garbiñe Muguruza es la octava sembrada.



Osaka está de regreso en la cancha por primera vez desde que perdió en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio en su casa el 27 de julio.



La jugadora haitiano-japonesa, que creció en Nueva York, prometió dedicar sus ganancias del torneo a los esfuerzos de socorro por el debastador terremoto que golpeó a Haití el fin de semana provocando la muerte a más de 700 personas e hiriendo a casi 3.000.



Barty hizo una pausa después de su derrota olímpica en la primera ronda y llega a Cincinnati un año después de perder en ese escenario en las semifinales ante Svetlana Kuznetsova.



La semifinalista de Montreal Aryna Sabalenka se lleva la tercera cabeza de serie.



Cabezas de serie en Masters de Cincinnati:



Hombres:



Daniil Medvedev (RUS/N.1)



Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2)



Alexander Zverev (GER/N.3)



Andrey Rublev (RUS/N.4)



Matteo Berrettini (ITA(N.5)



Denis Shapovalov (CAN/N.6)



Pablo Carreno Busta (ESP/N.7)



Casper Ruud (NOR/N.8)



Hubert Hurkacz (POL(N.9)



Diego Schwartzman (ARG/N.10)



Jannik Sinner (ITA/N.11)



Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12)



Roberto Bautista Agut (ESP/N.13)



Alex de Minaur (AUS/N.14)



David Goffin (BEL/N.15)



Cristian Garin (CHI/N.16)



Mujeres:



Ashleigh Barty (AUS/N.1)



Naomi Osaka (JPN/N.2)



Aryna Sabalenka (BLR/N.3)



Elina Svitolina (UKR/N.4)



Karolina Pliskova (CZE/N.5)



Iga Swiatek (POL/N.6)



Bianca Andreescu (CAN/N.7)



Garbiñe Muguruza (ESP/N.8)



Barbora Krejcikova (CZE/N.9)



Belinda Bencic (SWI/N.10)



Petra Kvitova (CZE/N.11)



Simona Halep (ROM/N.12)



Jennifer Brady (USA/N.13)



Victoria Azarenka (BLR/N.14)



Elise Mertens (BEL/N.15)



Anastasia Pavlyuchenkova (RUS(N.16)