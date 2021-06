Serena Williams tuvo dificultades, pero avanzó de ronda en Roland Garros

Daniel Molina Durango

La exnúmero 1 mundial Serena Williams (actualmente 8ª) necesitó los tres sets para derrotar (por 6-3, 5-7 y 6-1) a la rumana Mihaela Buzarnescu (148ª) y clasificarse este miércoles para la tercera ronda de Roland Garros.



A sus 39 años, la tenista estadounidense, que calza unas zapatillas con la inscripción, en francés, "Je ne m'arrêterai jamais" ("No me detendré nunca") tuvo algunas dificultades ante la zurda rumana, sobre todo en el segundo set.



Pero en el tercero, Serena, que busca un 24º título del Grand Slam que le permitiría igualar el récord de la australiana Margaret Court, se escapó 3-0 y pudo cerrar el partido en algo más de dos horas.



"Ella juega muy bien en esta superficie, sabía que no sería sencillo, pero estoy contenta de haber sacado el partido adelante", explicó Serena a pie de pista.



En tercera ronda, la menor de las Williams, que llegó a París con un pobre bagaje de una única victoria en dos torneos en tierra (Roma y Parma), se enfrentará a su compatriota Danielle Collins (50ª).