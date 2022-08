Serena Williams encara su adiós al tenis en el Abierto de Estados Unidos

Tras una extraordinaria carrera profesional de 27 años, Serena Williams podría vivir su despedida del tenis ante su público en el Abierto de Estados Unidos, el mismo escenario donde comenzó a erigirse como uno de los grandes íconos deportivos de su país.



A sus 40 años, y con escasa actividad en las últimas temporadas, Williams aclaró su futuro deportivo este mes al anunciar que la "cuenta atrás" para su retirada había comenzado.



Su última gran cita apunta a ser el US Open, cuarto Grand Slam del año, donde el lunes atraerá todos los focos en su estreno ante la montenegrina Danka Kovinic (número 80 de WTA).



"Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir tomar una dirección diferente", escribió Williams en su anuncio de despedida. "Siempre es un momento difícil cuando amamos tanto lo que hacemos. Y Dios sabe que amo el tenis".



"Pero ahora, la cuenta atrás ha comenzado. Tengo que centrarme en ser madre, en mis objetivos espirituales y en descubrir por fin a una Serena diferente, pero igual de emocionante. Voy a saborear estas próximas semanas", avanzó entonces.



El emotivo adiós de Williams, y con él el fin de una era en el tenis, podría producirse en el mismo lugar donde conquistó en 1999 el primero de sus 23 títulos de Grand Slam a los 17 años, venciendo a Martina Hingis en la final.



Aquella victoria confirmó lo que que se intuía desde su debut profesional cuatro años antes: Williams, y junto a ella su hermana mayor Venus, era una poderosa fuerza emergente en el tenis femenino.



Su victoria ante Hingis dio inicio al mayor dominio que haya ejercido cualquier tenista en la era Open (desde 1968) acaparando 23 títulos de Grand Slam, una cifra solo superada por los 24 de Margaret Court, retirada en 1977.



- Colección de récords -

Aunque es improbable que dé caza en el último momento a Court en Flushing Meadows, Williams posee una colección propia de récords que difícilmente serán batidos.



Con siete títulos individuales del Abierto de Australia, siete de Wimbledon y seis del Abierto de Estados Unidos, la estadounidense es la única tenista, masculina o femenina, que ha triunfado al menos seis veces en tres Grand Slams diferentes.



En total cuenta con 39 títulos de torneos grandes, con 14 coronas de dobles femeninos y dos de dobles mixtos, además de sus 23 victorias individuales.



Su longevidad también resulta inigualable. La primera vez que escaló hasta el número uno del ranking de la WTA fue en 2002 y la última vez que ocupó ese puesto en 2017, un reinado extendido por 15 años.



Williams también ostenta el récord de mayor diferencia de edad entre su primera y última victoria en un Grand Slam. Un total de 17 años y 139 días transcurrieron entre su victoria en el Abierto de Estados Unidos de 1999 y el de Australia de 2017, cuando estaba embarazada de su hija Olympia.



La estadounidense también ha coleccionado cuatro medallas de oro olímpicas: tres con su hermana Venus como compañera de dobles en 2000, 2008 y 2012, y otra individual en Londres-2012.



- "Fantasía de aficionados" -

La despedida de Williams del tenis tiene movilizada en las últimas semanas a la ciudad de Nueva York.



El anuncio de su retirada provocó que los aficionados agotaran las entradas para las tres primeras noches del torneo. Los mercados secundarios de boletos también registraron un aumento de los precios, hasta un 34% desde principios de agosto.



En un ejercicio de sinceridad, la propia Williams admitió que sus opciones de alzar un 24º título de Grand Slam son una "fantasía de los aficionados".



"Lo entiendo", afirmó este mes. "Es una buena fantasía. Pero no busco un momento ceremonial y final en la cancha. Soy terrible para las despedidas, la peor del mundo".



Los resultados recientes de Williams incrementan los temores a una posible salida en primera ronda. En su primer partido tras el anuncio de su retirada, Williams perdió en dos sets ante Belinda Bencic en Toronto. En su siguiente compromiso, en Cincinnati, fue derrotada también por la vía rápida por la actual campeona del US Open, Emma Raducanu, una joven nacida tres años después de la primera victoria de Williams en el torneo.