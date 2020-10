Alejandro Cabra Hernandez

Santiago Giraldo que alguna vez fuera 28 del mundo en el escalafón , el jugador colombiano con más apariciones -y más triunfos- en la Copa Davis, y finalista en dos torneos ATP, le dijo adiós al tenis profesional después de 16 años de carrera.



Giraldo, polémico por sus actitudes en cancha a lo largo de su carrera, supo hacer parte de los momentos más importantes en la historia del tenis tricolor, como la primera clasificación a una fase final de Copa Davis, que se disputó en noviembre del año pasado en Madrid.



Lea también: ¡Sigue el sueño parisino! Cabal y Farah avanzaron a semifinales de Roland Garros



El pereirano ya se había tomado un año sabático en 2017, durante el que dijo haber pensado en el retiro. No obstante, regresó, pero nunca reencontró su mejor nivel.



El risaraldense jugará el Torneo Piloto Colsánitas en el Pueblo Viejo Country Club de Cundinamarca, que inicia este miércoles, para decirle de manera definitiva al tenis competitivo.



En la emotiva rueda de prensa que confirmó su despedida, Santiago recibió los mensajes de las personalidades más importantes que forjaron y acompañaron su camino en el deporte blanco.



El entrenador Felipe Berón, los exjugadores Carlos Salamanca y Alejandro Falla, sus compañeros en el equipo de Copa Davis Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Daniel Galán, le recordaron a Giraldo el legado que dejó para el tenis nacional.



Santiago le respondió a El País que vivió muchos momentos emocionantes en su carrera, pero se quedaría con los triunfos ante Andy Murray y David Ferrer - dos exnúmero uno del mundo- y con las alegrías vividas en Copa Davis (con él en el equipo Colombia venció por primera vez a Chile, Argentina y Brasil).



También, contó que le quedaron faltando muchas cosas, pero consideró a las más importantes el hecho de no haber ganado un título ATP y no disputar un partido en la Philippe Chatrier, cancha más importante de Roland Garros.



Además, les dijo a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah que el mejor regalo en su retiro "sería el título en París, ya solo les faltan dos partidos, pero se los digo en confianza y sin intención de meterles presión".



Lea completa su carta de despedida: