Ruud acaba con Cilic y se cita en final de Roland Garros con su ídolo Nadal

El noruego Casper Ruud (N.8) derrotó al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2 y a sus 23 años se clasificó para la final de Roland Garros, en la que se medirá a su ídolo Rafael Nadal (N.5).



El tenista español luchará el domingo por su 14º Copa de los Mosqueteros después de ganar la primera semifinal por el abandono de su rival, el alemán Alexander Zverev, que se torció el tobillo al final del segundo set, cuando el marcador era favorable a Nadal por 7-6 (10/8) y 6-6.



Será la primera final de Roland Garros y de Grand Slam para Ruud, mientras que para Nadal será su 14ª en París (no perdió ninguna hasta el momento) y si gana el domingo, aumentaría su récord de victorias en torneos 'grandes' a 22.



"Fue un gran partido por mi parte. Marin comenzó muy bien, sirviendo muy bien y jugando muy rápido, pero a partir del segundo set subí mi nivel, jugué más agresivo y acabé haciendo uno de mis mejores partidos de la temporada", declaró Ruud en la entrevista a pie de pista.



Poco después admitió que "de pequeño lloraba mucho, pero después cuando fui creciendo y me fijé mucho en Rafa, que es mi ídolo, porque nunca se queja ni se rinde en la pista".



Ruud, que hace unos años pasó alguna temporada entrenándose en la academia que Nadal tiene en su Mallorca natal, añadió: "Es increíble cuando piensas que voy a jugar al fin contra él y hacerlo en una final de Grand Slam. Espero que para él también lo sea el jugar contra un estudiante de su academia".



- 'Alumno' aventajado -

El encuentro entre Ruud y Cilic tuvo que interrumpirse durante algo más de un cuarto de hora, el tiempo que necesitó el personal de seguridad para sacar de la pista a una activista de una organización ecologista que se ató a la red.



Cilic se aprovechó de su mayor experiencia en partidos de este tipo y de los nervios de Ruud para apuntarse el primer set 3-6 con la fórmula que le ha dado más éxito en su carrera: gran servicio (75% de los puntos ganados con su primer saque), volea efectiva y 'winners' demoledores (15).



El croata, además, aprovechó sus dos bolas de 'break' y Ruud ninguna de las tres que tuvo.



Pero a partir del segundo set apareció el Ruud que se está forjando un nombre en el circuito, sobre todo en los torneos de tierra batida, con un juego muy sólido desde el fondo de la pista y sin cometer demasiados errores.



Un solo 'break' en el tercer juego le fue suficiente la nórdico para igualar el partido (6-4).



Ruud, además, mejoró mucho con su servicio, hasta llegar al 71% de puntos ganados con su primer saque (sólo el 68% para Cilic) y 16 aces (por solo 10 del croata), con lo que apenas daba oportunidades a Cilic de meterse de nuevo en el partido.



Por si fuera poco para el campeón del US Open en 2014, a medida que fue avanzando el encuentro, la eficacia con su saque fue disminuyendo (acabó con solo el 68% de los puntos ganados al servicio) y si el croata pierde su mejor arma tiene poco que hacer, sobre todo, en tierra batida.



Ruud encontró la manera de pasar al croata cuando éste subía a la red y los puntos fueron cayendo del lado del noruego hasta quedarse a un solo set de su primera final de Grand Slam (6-2 en el tercero).



La puntilla llegó en el primer juego del cuarto set. Ruud volvió a quebrar el servicio de Cilic y el croata, que cometió 56 errores no forzados en todo el partido (por 21 de Ruud), se rindió.