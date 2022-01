Rafael Nadal y Naomi Osaka impresionan en el comienzo del Abierto de Australia

Rafael Nadal y Naomi Osaka impresionaron este lunes en Melbourne en su primer partido del Open de Australia, donde el regreso de ambos al circuito tras varios meses de ausencia era esperado con impaciencia.



El español y la japonesa habían dejado adivinar su buen estado de forma en los torneos de preparación para el Grand Slam australiano: el primero ganó el ATP 250 de Melbourne y la segunda alcanzó las semifinales del WTA 250 de Melbourne antes de abandonar por una lesión abdominal.



Ambos confirmaron este lunes su buena forma: en ausencia de Novak Djokovic, que ha ganado las tres últimas ediciones y que fue expulsado la víspera de Australia, Nadal es un candidato serio para llevar a 21 el récord de títulos del Grand Slam y Osaka, que ha caído a la 14ª plaza mundial, busca revalidar su título.



Rafael Nadal, el único ganador del Open de Australia en liza en Melbourne después de la expulsión del nueve veces campeón Djokovic, arrasó al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4, 6-2.



"Juego cada vez mejor", se felicitó el español, de 35 años y número seis del mundo, que tuvo una lesión en el pie el año pasado y se está acabando de recuperar del covid-19, que contrajo en diciembre.



- Nadal "cada vez mejor" -

El español opta a ganar en Melbourne su 21º título de Grand Slam y batir el récord que comparte con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.



"Es difícil decir dónde estoy respecto a mi mejor nivel. Se tiene que ir día a día, aceptar que todo no va siempre bien y seguir positivo para jugar con la buena energía y trabajar", añadió.



El partido duró 1 horas y 49 minutos (49 minutos para la segunda manga), porque el español cometió algunas faltas directas (26), sobre todo en ese segundo set (17), que permitieron a Giron (N.66) aguantar más tiempo en el terreno.



Potente, eficaz, móvil, Nadal parece bien recuperado de la lesión que lo obligó a poner fin a su temporada 2021 a principios de agosto, y de la infección de coronavirus que lo dejó "muy enfermo".



Por su parte, el chileno Cristian Garín (N.16) se impuso al argentino Facundo Bagnis, por 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4/7), 6-3.



No fue una buena jornada para el tenis argentino, ya que además de Bagnis fueron eliminados otros tres de sus compatriotas.



Federico Coria perdió por 6-1, 6-1, 6-3 ante el francés Gael Monfils, Federico Delbonis cayó por 7-6 (17/15), 3-6, 6-4, 6-2 ante el español Pedro Martínez y Tomás Etcheverry no pudo hacer nada ante el español Pablo Carreño (N.19), que se impuso por 6-1, 6-2, 7-6 (7/2).



Además de Nadal, Carreño y Pedro Martínez, también superó la primera ronda el español Carlos Alcaraz (N.31), que venció al chileno Tabilo por 6-2, 6-2, 6-3.



En el torneo masculino, solo se registró la derrota de un español, Carlos Taberner, eliminado por el alemán Dominik Koepfer (GER), por 6-1, 3-6, 6-4, 6-1.



- Osaka en buen "estado de ánimo" -

Por su parte, Osaka ganó con facilidad a la colombiana Camila Osorio (50ª), por 6-3, 6-3.



Su juego y su comportamiento en la pista parecen probar que la depresión que la afectó la temporada pasada está superada.



"Solo es la primera ronda y lo que retengo no es la victoria sino mi estado de ánimo", señaló.



"Estoy aquí porque quiero estar aquí y porque me divierto. Soy consciente de que debo disfrutar mientras pueda", afirmó la jugadora de 24 años con cuatro títulos grandes (Open de Australia de 2019 y 2021, US Open 2018 y 2020).



Por su parte, la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty derrotó sin problemas a la ucraniana Lesya Tsurenko, por 6-0, 6-1.



También pasaron de ronda dos españolas, Nuria Párrizas, que se impuso a la rumana Irina Maria Bara (N.9), por 6-3, 6-1, y Sara Sorribes (N.32), que derrotó a la belga Kirsten Flipkens, por 6-4, 6-1.



Por su parte, la también española Cristina Bucsa, perdió por 6-3, 6-4 ante la belga Alison Van Uytvanck,