Rafael Nadal sale del Top-10 del ranking de la ATP por primera vez en 18 años

El español Carlos Alcaraz recuperó el número 1 de la ATP al ganar el domingo en Indian Wells, en detrimento de Novak Djokovic, ahora segundo, según la clasificación publicada este lunes, en la que su compatriota Rafael Nadal sale del Top-10 por primera vez en 18 años.



Alcaraz, de 19 años, subió por primera vez a la plaza de honor del tenis mundial tras ganar el US Open en septiembre de 2022.



Djokovic recuperó el número 1 tras conquistar el Abierto de Australia en enero, pero no participó en Indian Wells al no estar vacunado contra el covid-19. Alcaraz necesitaba lograr el trofeo y lo consiguió el domingo al batir en la final al ruso Daniil Medvedev (6-3 y 6-2) y ahora tiene 260 puntos sobre el serbio.



El ganador de 22 torneos del Grand Slam tampoco estará, por la misma razón, en el Masters 1000 de Miami, que comienza el miércoles.



Nadal, que no compitió en Indian Wells al estar recuperándose de sus problemas físicos para llegar en forma a la gira de tierra batida, sale este lunes del Top-10 por la primera vez en 18 años. Pasa del noveno al 13º puesto.



El español, que comparte con Djokovic el récord de 22 victorias en torneos del Grand Slam, estaba entre los diez mejores tenistas del mundo desde 2005, un récord en la historia de este deporte.

-- Clasificación ATP del 20 de marzo:



1. Carlos Alcaraz (ESP) 7420 pts (+1)

2. Novak Djokovic (SRB) 7160 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5770

4. Casper Ruud (NOR) 5560

5. Daniil Medvedev (RUS) 4330 (+1)

6. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3415 (+4)

7. Andrey Rublev (RUS) 3390

8. Holger Rune (DEN) 3325

9. Hubert Hurkacz (POL) 3065 (+2)

10. Taylor Fritz (USA) 2975 (-5)

11. Jannik Sinner (ITA) 2925 (+2)

12. Cameron Norrie (GBR) 2815

13. Rafael Nadal (ESP) 2715 (-4)

14. Frances Tiafoe (USA) 2710 (+2)

15. Alexander Zverev (GER) 2580 (-1)