Rafael Nadal criticó fuertemente la exclusión de tenistas rusos para Wimbledon

Rafael Nadal calificó este domingo de "injusta" la decisión de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos de Wimbledon.



El español, ganador de 21 títulos de Grand Slam, cree que el All England Club eligió "la opción más drástica".



Wimbledon fue ampliamente criticado por la ATP y la WTA, del mismo modo que por estrellas como Nadal o Novak Djokovic, por penalizar a los tenistas debido a la invasión de Rusia en Ucrania.



Esa exclusión deja sin poder participar en el Grand Slam sobre la hierba londinense a grandes raquetas, como el ruso, N.2 del mundo, Daniil Medvedev, así como a la semifinalista de Wimbledon el año pasado, la bielorrusa Aryna Sabalenka.



"Es injusto de cara a mis compañeros", señaló Nadal. "Ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo con la guerra".



"Lo siento por ellos. Ojalá no fuese así, pero al final sabemos que esto es lo que hay", añadió el tenista mallorquín.



Nadal, que regresa a la competición luego de seis semanas de baja por una lesión en las costillas, confía en la implicación del mundo del tenis para que haya una marcha atrás en la decisión tomada por Wimbledon.



"Cuando un gobierno pone unas medidas hay que seguirlas, en este caso el gobierno realizó una recomendación, y Wimbledon decidió imponer la opción más drástica sin estar obligado a tomarla", indicó.



Novak Djokovic, que había calificado la decisión de "loca", declaró este domingo que mantiene su postura. "Pienso que es injusto", reafirmó el N.1 del mundo.