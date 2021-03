¿Podría ser Novak Djokovic el mejor de la historia en el tenis mundial?

Juan Carlos Pamo

Los especialistas del tenis han comenzado a hablar, con mayor fuerza, de una probabilidad que podría concretarse en poco tiempo: el monumento a Novak Djokovic como el tenista que batió todos los récords. Para ello, el serbio tiene la edad, la capacidad física y el juego necesarios que lo pondrían por encima del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal en cuestión de números. La marca que quizás no podría alcanzar ‘Nole’, a pesar de ello, es registrarse en el corazón de los aficionados como el mejor tenista de todos los tiempos.



La era moderna del tenis ha dejado ver un ‘Big Three’ fenomenal —Federer, Nadal y Djokovic— que por ahora tiene a Roger y Rafa igualados con 20 títulos de Grand Slam en sus vitrinas. A dos de ellos transita por el circuito Novak (18), pero con algunas ventajas a su favor: seis años menos que el suizo y uno que el español, además de la poca amenaza de las lesiones.



Justamente el pasado 8 de marzo, el jugador serbio de 33 años (22 de mayo de 1987) rompió una marca que estaba en poder de Roger, próximo a cumplir los 40.



‘Nole’ alcanzó 311 semanas en la cima del ranquin mundial, superando las 310 de Federer, días después de alzar el trofeo número 18 de un Grand Slam, en el Abierto de Australia.



“Ser el tenista con más semanas como número 1 de la historia supone un alivio para mí”, se regocijaba el serbio con este nuevo récord en su palmarés, al tiempo que advertía que iría por la marca que ostentan sus dos enconados rivales con 20 ‘grandes’ cada uno.



“Voy a centrarme en los Grand Slams, que es donde quiero ser el mejor”, pronunciaba Djokovic.



Inevitable comparar entonces, en un deporte donde los récords imperan, a ‘Nole’, Roger y Rafa, que para muchos ocupan el mismo peldaño de grandeza hoy por hoy. ¿Y qué hay de la historia? ¿Podría ser Novak el mejor de todos los tiempos, considerando que batiría en un futuro próximo las marcas del suizo y el español, y tiene mejor registro en enfrentamientos contra cada uno?

Un debate abierto

El propio Djokovic prefiere alejarse del debate, al argumentar que “es difícil comparar”, no sin antes exponer su preferido. En junio pasado, Novak declaró, en la antesala del torneo ‘Adria Tour’, organizado por él mismo en la ciudad croata de Zadar, que Federer era “posiblemente el tenista más grande de la historia”.



Y no se ahorró un solo elogio: “Roger juega con tanta facilidad y tiene un talento natural como nunca se ha visto. Es muy eficaz. Cuando en el sentido físico ya no puede competir con los jóvenes, lo compensa con su juego”.



¿Y qué dicen los especialistas? Juan Szafran, connotado columnista de SportsCenter de Espn, sostiene que ‘Nole’ va en el camino a ser el mejor de la historia si de números se trata.



“Alcanzó ya 311 semanas como el número 1 del ranquin mundial, completando casi seis años en esa posición. Ha sido el único tenista que ha ganado todos los Masters 1000. Y de esa gran trilogía con Federer y Nadal, solo él ha tenido en su haber los cuatros títulos de Grand Slam al mismo tiempo. El ‘Big Three’ comparte hoy el primer peldaño del tenis de todos los tiempos. Dependerá de Novak su vigencia y creo que es también un abanderado en ese sentido”, argumentó Szafran.



Para que Djokovic se instale en la cima en toda la historia del tenis, si de récords se trata, le faltaría entonces, en primer lugar, conquistar otros dos ‘grandes’, lo cual parece cercano.



Pero hay otras marcas pendientes, como el máximo número de triunfos en el Torneo de Maestros, donde ostenta 5 por 6 de Roger. O el tenista con más títulos en la historia, registro que está en poder de Jimmy Connors, con 109 trofeos, seguido por Federer con 103. Djokovic viene lejos, con 82, pero no es propiamente este un guarismo inalcanzable para el de Belgrado, teniendo en cuenta los años de tenis que le quedan en su carrera.



Sin embargo, Pablo Amalfitano, otra de las voces autorizadas del tenis, argumenta que la historia es demasiado larga como para determinar al mejor.



“Ha habido grandes campeones como Bjorn Borg, que ganó Roland Garros y Wimbledon tantas veces seguidas, con cambio de superficie en muy pocos días, cuando el pasto era más rápido y el polvo de ladrillo era mucho más lento. Se retiró a los 26 años con 11 títulos de Grand Slam”, sustenta.

Cero carisma

Para Jhan Fontalvo, uno de los especialistas del tenis en Colombia, no hay duda de que ‘Nole’ romperá todas las marcas. “El único récord que no podrá batir es el del jugador más carismático o querido en la historia del tenis. Esa marca no se la va a quitar nadie a Roger Federer, porque el suizo ha sido el deportista que más ha influenciado en el tenis”.



Los números parecerían sucumbir entonces ante el afecto de los aficionados, donde el serbio parece ser el malo de una película en la que Federer protagoniza la estética y la perfección del tenis, y Nadal, el trabajo y la humildad.



Los propios Roger y Rafa han cuestionado a Djokovic por ciertas actitudes que lo han puesto en el ojo del huracán, como la promoción de una nueva asociación de tenistas (PPTA) en favor de los tenistas que se han enfrentado a la ATP, cuando el suizo y el español eran partidarios de la unidad.



Cómo olvidar, por ejemplo, la agresión involuntaria con una pelota a una juez en un acto de reproche, lo que le costó la descalificación del US Open el pasado 6 de septiembre del 2020.



Y de esa ausencia de afecto en el corazón de los aficionados es consciente ‘Nole’. “Ya tengo una piel curtida. No me gusta que me ataquen abiertamente en la prensa. Soy humano como cualquier persona. Pero eso me sirve para concentrarme en lo más importante para mí”. Y sí que lo ha demostrado.

Lo que dice ‘Nole’ de Roger y Rafa

”Tanto Federer como Nadal han sido muy especiales en mi carrera. Es difícil elegir a uno de ellos como mi mayor rival porque siempre tengo que competir contra ellos y son muy dominantes y consistentes”.



”Tienen diferentes estilos de tenis y también cómo se comportan dentro y fuera de la pista, y tengo que adaptarme a ellos. Estos dos chicos me han hecho un mejor jugador”.