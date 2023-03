Organización del US Open apoya el ingreso de Novak Djokovic a Estados Unidos sin vacunarse

El pedido de Novak Djokovic de ingresar a Estados Unidos sin vacunación contra la covid-19 para competir en el Masters 1000 de Indian Wells y Miami recibió este viernes el apoyo público de la Asociación de Tenis estadounidense (USTA) y del US Open.



El número uno del tenis masculino tiene actualmente prohibida la entrada al país norteamericano por no estar vacunado pero ha solicitado un permiso especial de ingreso a las autoridades nacionales.



El US Open, uno de los cuatro torneos Grand Slam del calendario de tenis, expresó el viernes su confianza en que la estrella serbia obtenga ese permiso.



"Novak Djokovic es uno de los más grandes campeones que ha visto nuestro deporte", remarcó el torneo en su cuenta de Twitter. "La USTA y el US Open esperan que Novak tenga éxito en su petición para entrar en el país y que los aficionados puedan verle de nuevo en acción en Indian Wells y Miami".



Indian Wells, que arranca el próximo miércoles en el desierto californiano, y Miami (Florida) se disputan de forma consecutiva y abren la temporada de los Masters 1000.



Estados Unidos sigue sin permitir la entrada al país a los viajeros internacionales no vacunados y la Administración de Seguridad en el Transporte avanzó recientemente que esta medida no se modificará al menos hasta mediados de abril.



En el marco del torneo de Dubái, Djokovic declaró esta semana que seguía a la espera de saber si Estados Unidos le concedería el permiso.



El serbio, que este viernes perdió su primer partido de 2023 en las semifinales frente a Daniil Medvedev, dijo que espera conocer la decisión antes de que se celebre el sorteo de Indian Wells el lunes.



El rechazo de Djokovic a vacunarse ya le ha dejado fuera de importantes torneos en los últimos años e incluso provocó su deportación por las autoridades australianas cuando intentó competir en el Abierto de Australia a principios de 2022.



Djokovic, que en 2022 tampoco pudo jugar el US Open, tuvo un regreso triunfal a Australia este año sumando su 22º título de Grand Slam, con el que igualó el récord del español Rafael Nadal.