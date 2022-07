Novak Djokovic y Ons Jabeur sufren, pero pasan a semifinales de Wimbledon

Novak Djokovic y Ons Jabeur se habían paseado para llegar a cuartos de final de Wimbledon, pero este martes el vigente campeón y la N.2 del mundo sufrieron para sacar su boleto a semifinales.



La experiencia se impuso a la juventud en el duelo intergeneracional sobre la hierba de Wimbledon entre Novak Djokovic, defensor del título, y el italiano Jannik Sinner, que en octavos de final había eliminado magistralmente a Carlos Alcaraz.



Djokovic, de 35 años y en busca de su séptimo trofeo de Wimbledon, remontó un partido en su contra frente al joven prodigio, al que acabó venciendo por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2 para meterse de nuevo en semifinales.



El serbio necesitó tres horas y media para superar el ímpetu del espigado pelirrojo de 20 años que en la fase previa había dominado con nervios de acero a Alcaraz, quinto cabeza de serie y un año menor que él.



"Muchas felicidades a Jannik por una gran batalla, es muy maduro para su edad, tiene mucho tiempo por delante" para ganar torneos, aseguró Djokovic.



Sinner "fue el mejor jugador durante dos primeros sets, pero al final del segundo fui al baño, me refresqué, me hablé a mí mismo en el espejo", afirmó el serbio bajo las risas del público, considerando que ahí recompuso "los pensamientos para enfrentarse al adversario de la mejor manera posible".



Dijo haber sentido un "subidón de confianza" al quebrarle el saque por primera vez en el tercer set y "ver un poco de dudas en su movimiento".



Al final, la experiencia del exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, ganó el pulso en la pista central, presenciado desde el palco de honor por el príncipe Guillermo, segundo en la línea sucesoria el trono británico, y por su esposa Catalina.



"He tenido la bendición de jugar al tenis profesionalmente durante 20 años", afirmó el serbio, convencido de que "podía darle la vuelta al partido, ya lo he hecho en bastantes ocasiones".



Djokovic se apuntó así su 26ª victoria consecutiva en Wimbledon, con su última derrota en el All England Club londinense remontándose a hace 5 años.



El jueves se enfrentará en semifinales al británico Cameron Norrie (N.12 del mundo), que derrotó al belga David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5. En ese partido Nole buscará un pase a la final donde espera poder apuntarse su cuarto Wimbledon consecutivo -tras los de 2018, 2019 y 2021- para sumarse al exclusivo club formado por Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer.

- Ons y Maria -

En el cuadro femenino, la tunecina Ons Jabeur, número dos del mundo, se convirtió este martes en Wimbledon en la primera jugadora del continente africano en alcanzar las semifinales de un torneo de Grand Slam desde la sudafricana Amanda Coetzer en 1997, al derrotar a la checa Marie Bouzkova (66ª) 3-6, 6-1, 6-1.



Jabeur (27 años), que era la primera jugadora árabe en alcanzar los cuartos de un Grand Slam, en 2020 en el Abierto de Australia, se enfrentará el jueves por un puesto en la final con la alemana Tatjana Maria (103ª), que pasó imponiéndose a su compatriota Jule Niemeier.



"Estoy muy, muy feliz, sobre todo porque haya pasado en esta pista que adoro", comentó la tunecina al término de su partido, que duró 1 hora y 47 minutos en la pista Central.



"Tengo la piel de gallina, es un sueño vivir esto con mi familia, con mis dos niñas. Hace menos de un año, estaba dando a luz... es una locura", aseguró por su parte Maria, que logró remontar un partido en que comenzó perdiendo el primer set y se encontró con una rotura de desventaja en el segundo.

- Cabal y Farah, a un paso de la final -

Entre los tenistas latinoamericanos, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se metieron en semifinales de dobles al imponerse por 6-3, 6-3, 6-7 (3/7) y 1-1 a los estadounidenses Denis Kudla y Jack Sock.



La veterana pareja, sextos cabeza de serie, se enfrentó durante dos horas y 21 minutos a los estadounidenses, ambos de 29 años.



Kudla sintió una dolencia en la zona intercostal por la que tuvo que recibir atención del fisioterapeuta. Y, tras realizar una doble falta cuando servía en el tercer juego del cuarto set, decidió retirarse del partido entre expresiones de dolor.



Exnúmeros unos del mundo en dobles, Cabal y Farah, de 36 y 35 años respectivamente, levantaron el trofeo de Wimbledon en 2019, año en que también ganaron el Abierto de Estados Unidos.



El jueves se enfrentarán a los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic por un pase a la final.



El miércoles, el chileno Cristian Garín buscará su primer pase a una semifinal de Grand Slam enfrentándose a Nick Kyrgios.



El sulfuroso australiano, que ha dado que hablar en Wimbledon por su controvertido comportamiento, fue citado a comparecer en agosto ante un tribunal de Canberra por agresión a una mujer "en el contexto de una relación privada", según informó su abogado este martes a un diario local.