Novak Djokovic y Garbiñe Muguruza sufren pero avanzan a semifinales en Roma

Juan Carlos Pamo

El serbio Novak Djokovic sufrió este sábado para alcanzar las semifinales del torneo de tenis de Roma, una ronda a la que también accedió en el cuadro femenino la española Garbiñe Muguruza.



El número uno de la ATP, que ganó al alemán Dominik Koepfer (97º del mundo) por 6-3, 4-6 y 6-3, se medirá el domingo con el noruego Casper Ruud, 34º del ránking.



'Djoko', dos semanas después de su descalificación del US Open por golpear con la pelota a una jueza de línea, volvió a perder el control lanzando su raqueta luego de un juego de servicio perdido, o profiriendo algunos gritos de rabia en medio del silencio de la pista central del Foro Itálico.



A poco más de una semana para el inicio de Roland Garros, 'Nole' sigue en busca de su mejor juego sobre tierra batida, después de la gira por Estados Unidos sobre cemento.



Al conceder su servicio en cuatro ocasiones en total, precisó de más de dos horas para deshacerse del 97º del mundo, salido de las rondas previas.



Horas antes, el noruego Casper Ruud eliminó al último representante italiano en liza, Matteo Berrettini (8º) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5).



Ruud se convirtió en el primer tenista noruego en meterse en semifinales de un Masters 1000.



En el cuadro femenino, Muguruza (17ª del mundo) se impuso en tres mangas (3-6, 6-3 y 6-4) a la bielorrusa Victoria Azarenka (14ª del ránking y reciente subcampeona del Abierto de Estados Unidos).



Azarenka había asombrado ya esta semana en Roma, donde llegó a endosar un doble 6-0 a la estadounidense Sofia Kenin, quinta del mundo.



Su aventura finaliza ahora ante la tenista española nacida en Caracas, que está firmando una gran semana en Italia, para superar su decepción de la eliminación en segunda ronda en el US Open.



En semifinales, Muguruza se enfrentará a la número dos del mundo, la rumana Simona Halep, quien se benefició del abandono de la kazaja Yulia Putintseva (30ª) durante el segundo set de su cuarto de final.



La rumana, finalista en Roma en 2017 y 2018, dominaba con claridad el partido (6-2, 2-0) en 45 minutos de juego, cuando Putintseva, reciente cuartofinalista del US Open decidió retirarse.



Halep se apuntó así su 12ª victoria consecutiva, una serie que comenzó antes del parón de competiciones por el coronavirus, con el título en Dubái en febrero y prosiguió en la reanudación con su título en Praga en agosto y sus tres victorias en Roma esta semana.



La primera cabeza de serie eligió no participar en los torneos sobre superficie dura de Nueva York, para preparar mejor Roland Garros.



En la otra semifinal, la checa Karolina Pliskova (4ª), defensora del título y que superó 6-3, 3-6 y 6-0 a la belga Elise Mertens (20ª), se enfrentará a su compatriota Marketa Vondrousova (19ª), que sorprendió al vencer en cuartos a la ucraniana Elina Svitolina (6ª), por un contundente 6-3 y 6-0.



El Torneo de Roma, que se disputa sobre polvo de ladrillo, reparte 4.113.000 millones de dólares en categoría masculina y 2.098.290 millones de dólares en la femenina.