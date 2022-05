Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ya tienen rivales en el Masters 1000 de Madrid

El serbio Novak Djokovic y la joven sensación española Carlos Alcaraz se medirán al francés Gael Monfils y al georgiano Nikoloz Basilashvili respectivamente en su entrada en liza en el Masters 1000 de Madrid, donde el martes centrarán las miradas.



Djokovic se enfrentará al francés Monfils, que se deshizo este lunes por la vía rápida del español Carlos Gimeno 6-3, 6-0 en menos de una hora.



Gimeno, número 369 del mundo y debutante en un cuadro principal de un torneo ATP, invitado por la organización, apenas fue rival para el francés, que medirá el regreso de Djokovic a Madrid.



El serbio, tres veces ganador en la capital española, tratará de seguir ganando forma, tras un inicio de temporada irregular marcado por su expulsión de Australia o la imposibilidad de jugar la gira americana.



"Cada vez está jugando mejor, va a ser complicado", dijo Monfils.



Djokovic será el centro de atención el martes junto a Carlos Alcaraz, reciente ganador en Barcelona, quien se medirá con Basilashvili, vencedor este lunes del italiano Fabio Fognini 7-5, 6-4.



"El año pasado vine aquí a vivir este tipo de partidos, para poder ganar alguna experiencia, para poder probarme contra los mejores jugadores del mundo. Ahora me considero uno de a ellos", afirmó Alcaraz, ganador en Rio de Janeiro, Miami y Barcelona.



Murray se estrena con victoria

También el escocés Andy Murray avanzó a segunda ronda tras ganar al austriaco Dominic Thiem 6-3, 6-4.



Thiem, que no ha conseguido ninguna victoria en 2022, volvió a caer ante un Murray al que le bastó una rotura en el sexto juego para encarrilar la manga.



Seguro con el saque y muy agresivo, Murray levantó tres bolas de break en el segundo set para evitar el 2-0, antes de romper el de su rival para ponerse 3-1 y aguantar su saque para llevarse el partido.



"Llevo cuatro semanas preparando la temporada de tierra. Ganar partidos me da confianza", dijo Murray tras el encuentro.



El británico se medirá en segunda ronda con el canadiense Denis Shapovalov, vencedor del francés Ugo Humbert 7-6 (7/1), 6-3.



En segunda ronda está también el argentino Diego Schwartzmann tras imponerse al francés Benoît Paire 6-2, 6-7 (5/7), 6-1 en dos horas y seis minutos.



El 'Peque', finalista en Buenos Aires y Rio de Janeiro, se apuntó la primera manga rompiendo el servicio de su rival en dos ocasiones.



En el segundo set, ninguno de los dos cedió su servicio, llegando al tie break, donde Paire ganó seis puntos seguidos para acabar imponiéndose.



En la última manga volvió la mejor versión de Schwartzmann que con dos roturas se puso 5-0, sin que el solitario juego logrado por Paire pudiera cambiar las cosas.



"He hecho un buen partido, me sentía con confianza, sirviendo bien, con una buena defensa", afirmó Schwartzmann tras el encuentro.



El argentino se verá las caras en segunda ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov vencedor este lunes ante el estadounidense Maxime Cressy 6-2, 7-6 (7/4).



El español Alejandro Davidovich también pasó de ronda al ganar al sudafricano Lloyd Harris (RSA) 7-5, 6-3, mientras el italiano Jannik Sinner, 10º cabeza de serie, sufrió para imponerse al estadounidense Tommy Paul 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-3.



Jabeur y Halep en cuartos

Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al australiano Alex de Miñaur, que se impuso este lunes al español Pedro Martínez 7-6 (7/2), 1-6, 6-3.



En el cuadro femenino, la tunecina Ons Jabeur ganó a la suiza Belinda Bencic 6-2, 3-6, 6-2 en un partido trastocado por la lluvia.



Jabeur, octava favorita del torneo, se medirá en cuartos de final a la rumana Simona Halep vencedora de la estadounidense Coco Gauff 6-4 y 6-4.



Halep, cuatro veces finalista y dos ganadora del torneo madrileño, tiró de experiencia para imponerse a Gauff.



En otro partido de cuartos, la rusa Ekaterina Alexandrova, ganadora de la checa Marie Bouzkova 6-7 (4/7), 6-0, 7-5, se medirá a la estadounidense Amanda Anisimova que ganó a la bielorrusa Victoria Azarenka 6-1, 6-4.