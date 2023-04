Novak Djokovic vuelve a ser el número 1 pese a nos disputar la gira en Estados Unidos

Novak Djokovic, que no jugó en la gira estadounidense debido a no estar vacunado contra el covid, recuperó este lunes la primera plaza mundial de la ATP en detrimento de Carlos Alcaraz, ahora segundo.



El español, ganador en Indian Wells, tenía que vencer también en Miami para conservar la plaza de honor, pero perdió con Jannik Sinner en semifinales, por lo que Djokovic toma su relevo para comenzar su 380ª semana en lo alto del tenis mundial, un récord.



El serbio tiene 380 puntos de ventaja con Alcaraz, mientras que Stefanos Tsitsipas es tercero, pero a más de 1.000 puntos del dúo de cabeza.



Tras el griego, Daniil Medvedev escala una plaza y es cuarto tras ganar la final de Miami a Sinner. Fue el cuarto título del ruso en 2023 tras vencer en Róterdam, Doha y Dubái.



Sinner, finalista en Miami, avanza dos plazas y regresa al Top-10 con la novena plaza.



Rafael Nadal, fuera de las pistas desde el Abierto de Australia y cuyo objetivo es volver en Montecarlo (8-16 abril), cae una plaza más y es 14º.



Clasificación ATP del lunes 3 de abril:



1. Novak Djokovic (SRB) 7,160 pts (+1)



2. Carlos Alcaraz (ESP) 6,780 (-1)



3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5,770



4. Daniil Medvedev (RUS) 5,150 (+1)



5. Casper Ruud (NOR) 5,005 (-1)



6. Andrey Rublev (RUS) 3,470 (+1)



7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3,450 (-1)



8. Holger Rune (DEN) 3,370



9. Jannik Sinner (ITA) 3,345 (+2)



10. Taylor Fritz (USA) 3,065



11. Karen Khachanov (RUS) 2,855 (+5)



12. Hubert Hurkacz (POL) 2,750 (-3)



13. Cameron Norrie (GBR) 2,735 (-1)



14. Rafael Nadal (ESP) 2,715 (-1)



15. Frances Tiafoe (USA) 2,665 (-1)



16. Alexander Zverev (GER) 2,410 (-1)



17. Pablo Carreño (ESP) 2,185



18. Tommy Paul (USA) 2,090 (+1)



19. Alex de Minaur (AUS) 2,050 (-1)



20. Borna Coric (CRO) 1,890



...



24. Alejandro Davidovich (ESP) 1.580 (+1)



28. Roberto Bautista (ESP) 1.395



32. Sebastián Báez (ARG) 1.170 (+1)



33. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.140 (-2)



36. Diego Schwartzman (ARG) 1.025 (+2)



43. Bernabé Zapata (ESP) 952 (-2)



52. Albert Ramos (ESP) 880 (-1)



59. Nicolás Jarry (CHI) 859 (-2)



64. Federico Coria (ARG) 795 (+3)



67. Pedro Cachín (ARG) 773 (-4)



73. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 729



74. Cristian Garín (CHI) 723 (+8)



81. Thiago Monteiro (BRA) 689



82. Roberto Carballés (ESP) 675 (+2)



83. Jaume Munar (ESP) 675 (-17)



89. Juan Pablo Varillas (PER) 647 (-1)



94. Daniel Elahi Galán (COL) 621 (-5)



99. Emilio Gómez (ECU) 577 (-3)