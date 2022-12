Novak Djokovic regresa a Australia casi un año después de su deportación

Novak Djokovic va a "volver a ser el jugador a batir", estimó este martes el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, coincidiendo con el día del regreso a su país del tenista, casi un año después de haber sido expulsado del país tras un conficto político-jurídico relacionado con su negativa a vacunarse contra el covid-19.



"Le damos la bienvenida a Australia", afirmó el patrón del primer torneo del Grand Slam del año (16-29 de enero en Melbourne).



"Creo que en el momento en el que hablamos, aterriza en Adelaida y creo que va a volver a ser el jugador a batir", añadió Tiley.



La Federación Australiana de Tenis confirmó poco después que el serbio había aterrizado en el país.



En el marco de su preparación del Abierto de Australia, Djokovic, actualmente número cinco del mundo, disputará el torneo de Adelaida a partir del domingo.



El serbio no pudo participar en la edición de 2022 del Abierto de Australia después de haber sido expulsado del país por no estar vacunado contra el covid-19. Había intentado entrar al país con una derogación finalmente rechazada y fue expulsado justo antes del inicio del torneo, después de haber pasado varios días en un centro de retención y de haber recurrido ante la justicia.



Fue también castigado entonces con una prohibición de entrada al territorio australiano durante tres años.



Desde entonces, la obligación de estar vacunado para entrar en Australia fue levantada y Djokovic, de 35 años, obtuvo su visado después de que fuera también levantada en noviembre la prohibición de acceso al país.

- Esperando un buen recibimiento -

El exnúmero uno mundial, ganador de cinco títulos en 2022 -entre ellos Wimbledon-, se presenta como uno de los grandes favoritos a ganar el Abierto de Australia, un torneo en el que se impuso en nueve ocasiones.



"En el pasado siempre tuve la oportunidad de empezar muy fuerte mis años en Australia y me gusta jugar ahí", recordó el viernes en Dubái el hombre que ha ganado 21 títulos del Grand Slam.



"Después de lo que pasó el año pasado espero ser recibido convenientemente y que eso me ayude a jugar mi mejor tenis", añadió.



Djokovic empezó 2022 como número uno del mundo pero luego fue cayendo en el ranking. No pudo jugar dos torneos del Grand Slam en la última temporada, ya que su negativa a vacunarse también le impidió estar en el Abierto de Estados Unidos.



Terminó eso sí la última temporada en un gran momento de forma, conquistando el Masters 1000 de París-Bercy y, sobre todo, el Masters de final de temporada en Turín (Italia).



En caso de lograr un décimo título en el Abierto de Australia igualará el récord de número de títulos del Grand Slam, actualmente fijado en 22 por el español Rafa Nadal.