Francisco Henao

Novak Djokovic avanzó a octavos en jornada en la que el coronavirus estuvo a punto de 'jugar' en el US Open

Novak Djokovic sigue su paso triunfante en el US Open.

El serbio Novak Djokovic clasificó a octavos de final del Abierto de Estados Unidos en una revuelta jornada en la que el coronavirus puso en peligro la eliminatoria entre Mannarino y Zverev y el cuarto sembrado, Stefanos Tsitsipas, cayó eliminado en la madrugada de Nueva York.



El partido entre el francés Adrian Mannarino y el alemán Alexander Zverev, quinto cabeza de serie, comenzó con un retraso de casi tres horas en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows, sin ninguna explicación oficial.



Los tenistas relataron después que autoridades del estado de Nueva York trataron de evitar que el francés saltara a la pista por haber estado en contacto la semana pasada con su compatriota Benoit Paire, quien fue excluido el fin de semana del torneo por dar positivo por coronavirus.



Mannarino explicó que estaba a punto de acceder a la pista cuando responsables del torneo le dijeron que el departamento de Salud del estado de Nueva York había comunicado que el francés debía ser puesto en cuarentena en su habitación de hotel.



Mannarino y otra decena de jugadores que estuvieron en contacto con Paire habían firmaron un acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nueva York que les imponía un refuerzo de la vigilancia sanitaria y las restricciones a cambio de competir en el torneo.



El viernes, según Mannarino, fueron las autoridades del estado de Nueva York las que intervinieron en el caso y dictaminaron que no se le permitía jugar ante Zverev.



"Fue una situación extraña para mí. Estaba estirado en el sofá tratando de concentrarme para el caso de que fuera a la pista" , dijo.



Finalmente Mannarino fue autorizado a disputar el partido, que terminó perdiendo por 6-7 (4/7) , 6-4, 6-2 y 6-2 ante Zverev, que enfrentará en los octavos de final al español Alejandro Davidovich.



"Fue (un tema) político, no fue algo de los jugadores" , dijo Zverev.

La Federación estadounidense de tenis (USTA) se limitó a señalar que el retraso se debió a "cuestiones médicas" que no detalló.



Mannarino dijo que, con los nuevos protocolos, tendrá que mantenerse en cuarentena en su habitación durante toda una semana, lo mismo que está teniendo que hacer el resto del grupo.



En la búsqueda de su 18º título de Grand Slam, Djokovic derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-1, manteniendo de paso su imbatibilidad en la temporada 2020, donde suma 26 victorias sin derrotas.