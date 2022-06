Novak Djokovic avanza a segunda ronda de Wimbledon con dificultades

El serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número 1 y actual campeón de Wimbledon, pasó el lunes a segunda ronda del torneo sobre hierba al vencer con más dificultad de lo previsto al joven surcoreano Soon-woo Kwon, número 82 de la clasificación.



El serbio necesitó dos horas y 27 minutos para imponerse a Kwon, de 24 años, por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en la pista central del All England Club londinense cubierta debido a la lluvia.



El número 3 del mundo reconoció tras el encuentro que estar ausente este año de los torneos preparatorios hace "que te sientas menos cómodo de lo que te gustaría al principio" del Grand Slam inglés.



"No fue fácil" ganar a Kwon, admitió. "Tuve que encontrar el modo de tomar el control de los puntos" ante un joven jugador que en varias ocasiones lo puso en dificultades.



El surcoreano le quebró el saque nada más comenzar el partido y aunque el vigente campeón reaccionó con agresividad, le costó adaptarse a las bolas cortadas de Kwon que, animado por el público, cambiaba el ritmo, le hacía subir a la red a la red y lo empujaba al error.



Sin embargo, al cabo de dos horas de partido el surcoreano empezó a flaquear y errar las voleas sentenciando un encuentro más disputado de lo previsto.



"Amo este deporte (...) pero por supuesto ya no soy uno de los jóvenes y en este estadio de mi carrera intento jugar mi mejor tenis en los Grand Slam", aseguró el serbio, de 35 años, que aspira a ganar un cuarto título consecutivo en Wimbledon y unirse así al reducido club formado por Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer.



Este es además el último Grand Slam de 2022 para Djokovic, dado que su negativa a vacunarse contra el covid-19 le impedirá entrar en Estados Unidos para disputar allí el US Open a finales de agosto.