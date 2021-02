Alejandro Cabra Hernandez

En un partido que empezó el sábado y terminó el domingo (Hora colombiana) los tenistas vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron superados en la final del ATP 250 de Melbourne ‘Great Ocean Road Open’ luego de caer con la pareja conformada por el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares por 3-6 y 6-7(9) en una hora y 37 minutos de juego.



El partido empezó de la mejor manera para los integrantes del Equipo Colsanitas, pues de entrada les arrebataron el servicio a sus contrincantes; sin embargo, no le dieron manejo a la ventaja, y Murray y Soares no solo recuperaron el quiebre, sino que siguieron de largo para tomar la ventaja en el tanteador y, dicho sea de paso, quedar a un set de levantar la corona.



El segundo parcial fue más parejo, se presentaron dos quiebres, uno por bando, y sería el tie-break el encargado de sentenciar la resolución del partido en dos mangas o el match tie-break. En el desempate, los colombianos tuvieron dos opciones de ganarlo, uno con su servicio, pero no lo aprovecharon; mientras que, Murray y Soares no dejaron escapar la primera opción para sellar el partido.



De esta manera, Cabal y Farah cumplieron con su primer compromiso de 2021, siendo este el torneo de preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Además, se extiende la sequía de títulos, pues el último que lograron levantar fue en el US Open 2019.

Por el lado más difícil del cuadro

Esta madrugada se conoció el cuadro principal de dobles del Australian Open 2021, donde Juan Sebastián Cabal y Robert Farah aparecen como los máximos candidatos al título. Sin embargo, pese a esa condición de favoritos, han quedado por el lado del cuadro más complicado, pues aparecen rivales muy peligrosos desde la tercera ronda.



El sorteo del evento que tiene como sede Melbourne Park, deparó que los jugadores colombianos se midan en su presentación a Nikoloz Basilashvilli y Andre Begemann, un georgiano y un alemán ante los que no registran duelos previos. Posteriormente chocarán ante los ganadores del partido entre Bublik – Golubev o Balazs – Fucsovic.



La primera gran prueba de peligro aparece en la tercera ronda, donde se podrían enfrentar a los sembrados 13º, Oliver Marach y Robin Haase. Más adelante se encuentran Bruno Soares y Jamie Murray ante quienes perdieron la final del ATP 250 de Melbourne. Ya en semifinales, podrían jugar ante Horacio Zeballos y Marcell Granollers y en la gran final ante Nikola Mektic y Mate Pavic.