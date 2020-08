Nicolás Mejía le da al tenis colombiano su primer trofeo en un torneo post-pandemia

Juan Carlos Pamo

El comienzo de agosto ha sido positivo para el tenista colombiano Nicolás Mejía, pues no solo consiguió su primera victoria sobre un jugador Top-100, al vencer en el UTR Pro Tennis Series de Tampa al bielorruso Egor Gerasimov, actual 69° de la clasificación mundial. Si no porque además se coronó campeón el pasado lunes de la denominada

Batalla de Boca Ratón.

En total, ‘Nico’ necesitó de cinco triunfos para quedarse con el primer lugar en esta competencia amistosa. En su partido de primera ronda venció 6-3 y 6-1 al local Jack Anthrop, después dio cuenta del canadiense Jesse Flores por 6-4, 2-6 y 10-4, en cuartos de final se deshizo del anfitrión Alexander Bernard por doble 7-5, y en semifinales despachó al también estadounidense Christian Langmo por 7-6(4) y 6-4.



En el partido decisivo le aguardaba Emilio Nava, finalista del US Open Junior el año pasado y quien tenía como objetivo frenar la seguidilla de triunfos por parte del colombiano sobre tenistas norteamericanos. El partido se resolvió por doble 6-4, y con ello le dio al tenis colombiano su primer trofeo post-pandemia.



Si bien, el integrante del Equipo Colsanitas y el también colombiano Alejandro Gómez ocuparon el primer lugar en algunos torneos amistosos realizados en Tampa, estos no tenían ceremonia de premiación, por lo cual no existe reconocimiento alguno.



Los recientes resultados por parte de la joven raqueta nacional son fruto del trabajo realizado en los últimos meses, pues en medio del confinamiento se mantuvo activo.