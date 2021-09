Medvedev despide a Van de Zandschulp y es primer semifinalista del Abierto de EEUU

El ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado del Abierto de Estados Unidos, se impuso el martes al neerlandés Botic Van de Zandschulp y sacó el primer boleto a las semifinales en busca de su ansiado título de Grand Slam.



Van de Zandschulp, proveniente de la fase clasificatoria, no pudo lograr otra hazaña como ante el argentino Diego Schwartzman en octavos, pero fue el primer rival en arrebatarle un set a Medvedev en todo el torneo.



El ruso selló su pase a sus terceras semifinales seguidas del US Open con un triunfo por 6-3, 6-0, 3-6 y 6-4 en dos horas y 22 minutos de juego en la pista principal de Flushing Meadows (Nueva York).



"Semis de nuevo", se felicitó Medvedev. "Solo quiero hacerlo un poco mejor que las dos últimas veces y hacer ese paso extra, que es el más difícil, en realidad".



El último obstáculo hacia su segunda final del US Open será el fenómeno español Carlos Alcaraz, de 18 años, o el canadiense Félix Auger-Aliassime, de 21.



"Jugar contra Félix o Carlos creo que ya es genial para el tenis (...) Es increíble", dijo el ruso, que ya conoce la victoria ante ambos.



A sus 25 años, el tenista de Moscú sigue persiguiendo su primer título de Grand Slam después dos finales perdidas, la primera ante Rafa Nadal en el US Open de 2019.



Este año, Medvedev sufrió una nueva decepción en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, que en Nueva York está a la caza de completar un pleno de títulos de Grand Slam en esta temporada.



- "Una racha increíble" -

Medvedev había zanjado sus cuatro cruces anteriores en el US Open en tres sets y menos de dos horas, pero el martes tuvo que sudar algo más ante Van de Zandschulp, que peleaba por ser el primer semifinalista del torneo proveniente de la 'qualy'.



En los dos primeros sets, Medvedev exhibió su inagotable catálogo de golpes frente a un jugador con tres partidos más en sus piernas, incluida una maratón de cuatro horas ante Schwartzman.



En el tercer set, Van de Zandschulp demostró por qué ha sido una de las sorpresas de este torneo partiendo desde su número 117 del ranking de la ATP.



El neerlandés, de 25 años, mejoró en la devolución frente al cañón ruso (13 'aces') y afinó la volea para aprovechar que Medvedev había bajado una velocidad.



En el cuarto set el ruso aumentó la intensidad para evitar cualquier sorpresa.



Medvedev perdió una pelota de partido en el noveno juego y ambos mantuvieron su servicio hasta que con 6-5 Van de Zandschulp cometió una doble falta y dos voleas a la red fatales que sellaron la clasificación del ruso.



"Es una racha increíble llegar desde la fase clasificatoria hasta los cuartos", le reconoció el número dos mundial. "Ha jugado tantos partidos difíciles y aún así ha sido capaz de remontar y jugar al máximo nivel en el tercer y cuarto set".