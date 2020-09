Daniel Molina Durango

"Me disculpo": Djokovic tras ser descalificado del US Open por darle un pelotazo a una jueza

El número uno mundial Novak Djokovic se disculpó por haber golpeado con una pelota a una jueza de línea durante los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, una acción por la que fue descalificado del Grand Slam y aseguró fue "involuntaria".



Djokovic, que abandonó el complejo de Flushing Meadows (Nueva York) sin hacer declaraciones, dijo pocas horas después en Instagram que el incidente lo dejó "muy triste y vacío".



"Hice una consulta sobre la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios se siente bien (...) Siento muchísimo haberle causado tanto estrés", afirmó. "Tan involuntario, tan equivocado".



"Me disculpo con el US Open y con todas las personas asociadas a mi comportamiento", reiteró el serbio.